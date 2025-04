AMPA Tomás Mingot critica la demora en la cobertura de baja de un profesor de Filosofía para alumnos de 2º Bachiller

"Afecta gravemente al alumnado en su preparación para las pruebas de la EBAU"

LOGROÑO, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Padres y Madres de Alumnado (AMPA) IES Tomás Mingot "queremos expresar públicamente nuestra profunda preocupación ante una situación que está afectando gravemente al alumnado de 2º de Bachillerato en un momento crucial de su formación: la recta final de su preparación para las pruebas de acceso a la universidad (PAU)".

El pasado 2 de abril, el equipo directivo del centro "tramitó la solicitud de cobertura de una baja en el área de Filosofía". A día de hoy, y a pesar de que existe un profesional disponible y dispuesto a incorporarse de manera inmediata, "la plaza sigue sin cubrirse", explican en una nota de prensa desde el AMPA.

"Esta demora injustificada en la asignación del profesorado evidencia una falta de agilidad y eficacia en los protocolos de actuación actuales por parte de la Consejería de Educación".

Esta situación -continúan en su comunicado- "no solo compromete el derecho del alumnado a recibir una educación completa, sino que genera un agravio comparativo entre estudiantes del mismo centro: mientras parte del alumnado continúa recibiendo formación regular, otro grupo se ve privado de una preparación en igualdad de condiciones". Además, "este desequilibrio se amplía si lo comparamos con centros educativos en los que el profesorado sí está al completo".

En un contexto como el actual, donde el acceso a la universidad depende en gran medida del rendimiento en la PAU, "no contar con el profesorado necesario supone una clara desigualdad de oportunidades que puede repercutir directamente en los resultados y en el futuro académico del alumnado afectado".

Desde aquí "queremos dejar claro que, aunque entendemos las explicaciones ofrecidas hasta el momento, no encontramos en ellas justificación suficiente para que se mantenga una situación que atenta directamente contra los principios de equidad educativa. Los protocolos que no garantizan la igualdad de oportunidades, sencillamente, no funcionan".

Por todo ello, "exigimos una revisión urgente de los mecanismos de actuación en estos casos y una solución inmediata a la situación sufrida en primera persona por el alumnado y colateralmente por sus familias e incluso por el cuerpo docente del instituto que gracias a su generosidad intenta paliar el daño causado".