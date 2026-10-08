Ampliado al 19 de octubre el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a los proyectos de Ley de Presupuestos - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Parlamento, oído el parecer de la Junta de Portavoces, ha acordado esta mañana ampliar hasta el próximo 19 de octubre, a las 10.00 horas, el plazo de enmiendas a la totalidad tanto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma como al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2027.

Asimismo, con el fin de dar prioridad a la tramitación de sendos proyectos de ley, -que gozan de preferencia en la tramitación con respecto a los demás trabajos de la Asamblea según estipula el artículo 110.2 del Reglamento-, en la reunión se ha aprobado la modificación del calendario de sesiones.

Todo ello "en el sentido de no celebrar las sesiones plenarias previstas en el mismo hasta la aprobación definitiva de los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales de La Comunidad Autónoma de La Rioja y de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2027, celebrándose únicamente las sesiones plenarias que sean necesarias para dicha aprobación".