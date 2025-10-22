El análisis del móvil del acusado crimen Los Lirios no precisa si acudió de Burgos a Logroño la madrugada de los hechos

El hombre acusado de matar a su mujer durante la primera jornada del juicio, en la Audiencia Provincial de Logroño, a 20 de octubre de 2025, en Logroño, La Rioja (España) - JPEG - Europa Press

LOGROÑO 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un Policía Nacional, encargado de analizar el teléfono del acusado del crimen de Los Lirios, ha indicado que tras el análisis del posicionamiento de las antenas, para conocer la ubicación del móvil del procesado, y -en concreto- si la noche del crimen (la madrugada del 13 de octubre 2020) realizó el trayecto entre Gumiel de Mercado (Burgos) a Logroño, éste se ha ratificado en su informe indicando que "no se pudo probar que se realizase dicho viaje".

Una situación que no ha querido dejar pasar por alto la abogada del acusado porque le parece "bastante sorprendente" al igual que el que no haya ninguna grabación de las cámaras de seguridad en el entorno del domicilio de Los Lirios "precisamente" entre las horas en las que presuntamente se cometió el crimen, entre las 23,00 y las 06,00 horas, que incriminen a su cliente.

Este miércoles se ha reanudado el juicio contra A.E.M., acusado de un delito de asesinato con alevosía por, presuntamente, matar a su mujer la madrugada del 13 de octubre de 2020 al conocer que ésta se quería divorciar. El Fiscal y la Acusación Particular solicitan 22 años de cárcel mientras que la defensa del propio acusado niega todos los hechos.

La tercera sesión ha comenzado con la declaración de varios policías encargados, entre otros, del análisis del teléfono móvil del acusado y, en el transcurso de la declaración de los testigos, el Fiscal ha querido destacar que ve "extraño" que el acusado comprara un móvil nuevo el 30 de octubre de 2020, apenas 20 días después del crimen, cuando hacía menos de mes y medio que se había comprado otro.

"SE CUMPLIERON LOS PROTOCOLOS EXHAUSTIVAMENTE"

Por su parte, y entre las declaraciones de hoy, otro agente de la Policía Nacional ha corroborado -al igual que otros de sus compañeros- que el escenario del crimen "era caótico, llamaba mucho la atención y había mucha sangre".

A preguntas de la abogada del acusado, ha afirmado que, durante la investigación, "se cumplieron los protocolos exhaustivamente", es más, "la comisaría general de Policía Científica es rígida al cien por cien" así como las medidas que se siguieron para no contaminar el lugar del crimen.

LOS HECHOS

El suceso se remonta al 11 de octubre de 2020 cuando el acusado viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo permaneciendo allí unos días, según considera el Fiscal.

Por su parte, la madrugada del 13 de octubre éste regresó a su domicilio situado en el Parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa, M.M.H, de 56 años en el momento de los hechos.

Una vez accedió el acusado a dicha vivienda, comenzó una discusión con la víctima al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces, según el Fiscal, cuando éste movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte.

Después, indica el escrito del Ministerio Fiscal, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.