Andreu asume en "primera persona" los "malos resultados" del domingo pero todavía no despeja su futuro político

Entre los factores que han podido influir, Andreu destaca "el desgaste de la coalición" o "no saber comunicar lo que hemos hecho"



LOGROÑO, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de La Rioja, Concha Andreu, ha asumido "en primera persona" la derrota "por los malos resultados" del pasado domingo sobre "los que hay que reflexionar" y hacer "autocrítica". Entre los factores que han podido ser "claves" en estos "malos" resultados, la presidenta en funciones cree que el "Gobierno de coalición nos ha pasado factura" así como "el no saber comunicar a la ciudadanía todo lo que hemos hecho".

Como ha reconocido, y sobre su futuro político más cercano, la secretaria general socialista no tiene "ninguna decisión tomada" por "respeto al partido y a la institución" a la vez que ha anunciado que "de manera inminente" tendrá una reunión con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Así, indica, "no he decidido si cogeré el acta del Parlamento de La Rioja, si voy a cortes generales, si no voy a ningún sitio... los plazos son cortos y pronto se decidirá" pero "estaré donde quiera mi partido" porque "nosotros estamos de paso pero el partido se mantiene y hay que pensar en lo mejor para el PSOE".

APOYO UNÁNIME DE LA EJECUTIVA

Con un análisis más sosegado desde el pasado domingo, Andreu ha asegurado que en estos días "he recibido por unanimidad el apoyo de la Ejecutiva en lo que quiera que vaya a hacer o no en el futuro. La Ejecutiva también ha apoyado la gestión del PSOE de estos últimos cuatro años y del trabajo realizado".

Por lo tanto "la Ejecutiva regional, el órgano al que yo como secretaria general tengo que acudir, apoya la gestión de este Gobierno durante los cuatro años y de la decisión que tome".

Como ha explicado, de momento no ha tomado ninguna decisión "porque asumo como máxima responsable del PSOE riojano la derrota electoral en primera persona, una derrota que tiene muchos elementos sobre los que hay que reflexionar".

Elementos externos, como por ejemplo, "el voto en clave nacional, de castigo, o como un voto en contra de Sánchez... que están ahí pero no sabemos en qué porcentaje pueden haber influido la mala gestión en la comunicación de la Ley del Solo Sí es Sí o todo el embarramiento con Bildu que nos ha arrastrado mucho voto".

También resultados influidos -a juicio de Andreu- "por una campaña que ha tenido el foco mediático en lo nacional. No han estado en lo regional ni en lo municipal que no han tratado, por ejemplo, la buena gestión económica que hemos realizado aquí en La Rioja en estos cuatro años".

Pero también en "elementos internos como, por ejemplo, el desgaste que ha provocado el Gobierno de coalición y problemas para realizar una comunicación política eficaz que permita llegar a la ciudadanía todo lo que hemos hecho desde que llegamos al Gobierno".

"No hemos sabido llegar a los ciudadanos para decirles que hemos abierto centros de día, las ayudas al medio rural, el incremento de profesorado, la estabilización de los profesionales sanitarios... no hemos sabido comunicar a la ciudadanía que hemos convocado oposiciones que llevan años sin convocarse...", ha lamentado.

"No he sabido explicar lo que creo que es tan valioso para La Rioja y ahora lo que a mí me guste o me deje de gustar, después de haber perdido las elecciones, no importa, el partido dirá dónde me quiere y yo estaré a disposición pero no voy a tirar la toalla".

"DEJAMOS LA RIOJA MEJOR"

Pero como ha explicado Andreu "la realidad" es que "dejamos La Rioja con mejores datos de como nos la encontramos, con mejores datos en empleo, en inversión público-privada, superando retos inéditos como fue la pandemia... pero no hemos sabido comunicarlo".

Así las cosas, ha indicado, y asumiendo estos datos "en primera persona, estoy a disposición del partido. Estaré donde quiera que esté".

En definitiva, "mi prioridad absoluta es servir de la mejor manera a mi partido, a La Rioja y a todas las personas que se han dejado la piel en la precampaña y en la campaña. Creo de verdad en este proyecto y trabajaremos por recuperar la ilusión y en volver a transmitir a la ciudadanía cómo trabajamos cuando llegamos al Gobierno".

Andreu ha asegurado también que, a pesar de los resultados del domingo, "el PSOE está más unido que nunca, nuestra prioridad ahora está puesta en el 23J y en ganar las elecciones, trabajaré para ello". Pero como mensaje, la secretaria general riojana ha querido asegurar que "La Rioja es mejor para vivir que hace cuatro años" porque se ha contado "con el proyecto más beneficioso. Es el momento de demostrar el orgullo socialista".

"Para mí, es un orgullo haber podido implementar las medidas que hemos tomado en estos años pero a veces las olas nos arrastran, aún así ha reconocido su apoyo total a Pedro Sánchez" porque "a La Rioja nunca le ha ido mejor".

"Yo cuando trabajo en un equipo soy leal a mi equipo, al Gobierno de España y al secretario general. No puedo, no debo y no me sale hacer otra cosa".

Además, ha recordado que en estos cuatro años en el Parlamento de La Rioja se han aprobado 36 leyes, el número mayor de toda la democracia, se han aprobado los presupuestos y se ha dado estabilidad.