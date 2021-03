Andreu: "Jamás he despreciado a las víctimas del terrorismo"

La presidenta también ha contestado en el Parlamento sobre fondos europeos y el Plan de FP y Empleo de La Rioja

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Ejecutivo riojano, Concha Andreu, ha afirmado, preguntada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, sobre "por qué la presidenta de La Rioja despreció a las víctimas del terrorismo en el acto organizado por la AVT el pasado 11 M" que "jamás he despreciado a las víctimas del terrorismo", por lo que "la pregunta es capciosa y dice mucho del nivel de oposición que ejercen en esta Cámara".

Andreu ha realizado estas manifestaciones en el Parlamento de La Rioja, en sesión plenaria, a la cuestión planteada por Garrido, que en su respuesta ha acusado a la presidenta de usar "un tono chulesco, provocativo y soberbio", para a continuación indicarle que "las víctimas del terrorismo, y sus representantes, siempre tienen la razón".

El portavoz del PP en la Cámara ha añadido que "sobre todo tienen razón cuando dicen cosas que no nos gusta oír", al tiempo que le ha recordado que "un ejercicio sano de memoria histórica pasa necesariamente por no olvidar el pasado reciente y sangriento que hemos sufrido en España y en una verdadera convivencia debe asentarse sobre un arrepentimiento sincero de quiénes hicieron de la violencia física y moral un instrumento para conseguir unos fines políticos".

"Hacer como que no ha pasado nada es un atajo que conduce a blanquear a quien amparo esas actuaciones, que es algo que le dijeron las víctimas el 11-M", ha apuntado Garrido, para, a continuación, decirle a Andreu que "ofendió a las víctimas al no querer hacerse una foto con sus representantes y no quiso participar en la ofrenda floral".

Andreu, por su parte, ha indicado que no quería entrar "en sus provocaciones", porque "aspiro a construir una sociedad que contra la lacra del terrorismo responda con unidad, con proporcionalidad y con respeto y libertades de todos", así como "cerrar heridas, sin olvidar el daño que los terroristas han hecho a las víctimas y la sociedad española".

La presidenta, en este punto, ha recordado la aprobación ayer en el Consejo de Gobierno del desarrollo de la Ley 4/2018 de medidas a favor de las víctimas del terrorismo de la Comunidad Autónoma de La Rioja, que se suma a la dotación presupuestaria de 500.000 euros que recogen las Cuentas públicas de 2021 para ayudas a las víctimas.

"Cumpliendo compromisos con políticas públicas y con financiación, esa es la forma que tiene este Gobierno de defender y reconocer a las víctimas del terrorismo", ha concluido la líder regional.

FONDOS EUROPEOS

Antes, Andreu ha tomado la palabra para responder una pregunta planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Pablo Baena, sobre "cómo piensa garantizar el Gobierno una gestión eficiente e independiente de los fondos europeos".

La presidenta ha indicado que "como en el resto de nuestra actividad estamos sometidos a un control financiero, legal y político" que "supera con creces el realizado por anteriores gobiernos", ya que este "es el Gobierno que más cuentas está rindiendo en su acción".

"Todos los proyectos del Plan de Recuperación se van a realizar de acuerdo a la Ley de Contratación Pública, a la Ley de Subvenciones, y con escrupulosa atención a las convocatorias abiertas, transparentes, competitivas y no discriminatorias", ha añadido.

Baena, por su parte, ha reclamado una "buena inversión de los fondos europeos que lleguen a La Rioja" porque "Europa ha estado a la altura, llegando a un buen acuerdo" que conlleva "una movilización de fondos sin precedentes para nuestra comunidad para financiar inversiones que modernicen nuestra economía", por lo que hay que "mostrar credibilidad".

En este punto, ha indicado que "viendo el tinglado que han montado para gestionar los fondos europeo, creo que no lo pueden hacer peor".

PLAN DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y EMPLEO

Las preguntas a la presidenta han concluido con una del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, sobre el Plan de Formación y Empleo de La Rioja. Ha recordado, Andreu, que está dotado de 73,8 millones de euros, y que es "ambicioso".

Un proyecto que "contribuirá a "reforzar la orientación e intermediación laboral, impulsar la Formación Profesional y la formación para el empleo, favorecer las oportunidades de acceso al mercado laboral y permanencia en el mismo de colectivos sensibles

(mujeres, jóvenes, mayores de 45 años en situación de desempleo y parados de larga duración ), garantizar la igualdad de oportunidades*y modernizar los servicios públicos de empleo".

Un plan que, ha dicho, avanza en el cumplimiento del pacto de Gobierno entre fuerzas progresistas y de izquierdas de La Rioja, y que "recoge iniciativas y actuaciones para: reequilibrar las oportunidades de empleo entre el ámbito urbano y el rural, dar apoyo

a proyectos de emprendimiento basados en lo local, fomentar nuevos modelos económicos más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente, y para incentivar la colaboración público-privada en la prestación de servicios", ha explicado Andreu.

A su vez, la líder del Ejecutivo ha desarrollado las diferentes peculiaridades del Plan de Transformación de La Rioja, encargado de gestionar los fondos europeos. Un Plan "cuyos protagonistas son las empresas y unos fondos cuyos principales beneficiarios son también las empresas", ha acentuado la presidenta, "ya que serán

ellas las encargadas de identificar las oportunidades de inversión de acuerdo a las directrices de sus planes estratégicos".

El Gobierno de La Rioja, ha expuesto Andreu, "debe optimizar las capacidades de absorción y gestión de los fondos, a la vez que acompaña y diseña la coordinación del Plan de Transformación". Para ello, la presidenta ha explicado el modelo articulado. Un sistema de gobernanza específico compuesto por: la Delegación de la Presidencia para el Plan de Transformación de La Rioja, la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno,y una red matricial integrada por directores generales con funciones relacionadas. Órganos que ya están operativos y que están

complementados con el Comité Técnico, el Consejo Asesor y el Consejo

Empresarial, formado por las empresas que realicen inversiones en los proyectos del Plan, y la Fundación para la Transformación de La Rioja.

Una estructura "sujeta a un absoluto control legal, financiero y político, como el resto de nuestra actuación al frente de las instituciones", ha afirmado la presidenta.