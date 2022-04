Andreu justifica en el "cumplimiento de la reforma laboral" la conversión de contratos indefinidos en 'La Rioja 360'

LOGROÑO, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, ha afirmado que la conversión de cinco contratos temporales en indefinidos en la sociedad 'La Rioja 360' responde al "cumplimiento de la Ley de la reforma laboral".

Andreu, tras visitar la sede de YMCA, ha sido preguntada por la publicación de diario 'La Rioja', en la que señalaba que algunos cargos designados por el PSOE para esta sociedad, tales como el alcalde de Badarán, Francisco J.Ibáñez, y la exsenadora y excalcalde de Fuenmayor, Carmen Arana, habían pasado a ser indefinidos, tras su contratación en 2020.

"Hay 24 personas en lo que era antes 'La Rioja Turismo' que es ahora 'La Rioja 360' que ya afortunadamente son indefinidos, y acabamos de hacer a los cinco que estaban temporales en indefinidos", ha añadido la jefa del Ejecutivo riojano, que ha insistido en que "sencillamente cumplimos la Ley de la Reforma Laboral, recientemente aprobada".

Cuestionada por el hecho de la condición política de algunos de las personas que han pasado a indefinidas, Andreu ha señalado que se mira la "valía de las personas; una ha sido alcaldesa, el otro alcalde, y son personas muy formadas en cuanto a la administración".

Finalmente, la presidenta ha afirmado que "de las 24 personas que hay contratadas indefinidamente no les he preguntado su condición o su afiliación política, pero no ha lugar, porque son personas responsables, profesionales extraordinarios y se ponen al servicio de la administración".