Andreu: "El PSOE es el más importante de La Rioja porque es el único que ha estado presente en 40 años de Estatuto"

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista La Rioja ha celebrado en el día de hoy el Día de la Rosa. Rodeados de militantes y simpatizantes, la organización ha celebrado los 40 años del Estatuto de La Rioja, y homenajeado a las mujeres y hombres que han defendido con orgullo y compromiso las siglas del PSOE durante todas las legislaturas del Parlamento de La Rioja.

La secretaria general del PSOE riojano, Concha Andreu, ha tomado la palabra para, primero, denunciar los hechos que tuvieron lugar en el día de ayer en el Alto de Najerilla: "Quiero condenar las acciones vandálicas, los ataques homófobos que vimos todos ayer. No tienen cabida en nuestra sociedad", para, a su vez, criticar a alcaldes y alcaldesas del Partido Popular por no condenar los hechos y justificarlos: "Pido al PP que los expulse. Es increíble que todavía no hayan salido a condenar lo sucedido", ha señalado Andreu, que sí ha agradecido a IU, Podemos y Ciudadanos por las palabras de denuncia.

Posteriormente, la líder del PSOE riojano, en el contexto de los 40 años del Estatuto de Autonomía de La Rioja, ha reconocido "a los que hace 40 años empezaron a caminar una senda de autonomía, transformación y progreso social para La Rioja". Andreu ha subrayado que es el PSOE "el partido más importante de la historia de La Rioja porque nuestras raíces son más antiguas que nosotros mismos. Porque en cada ciudad y en cada municipio de La Rioja hay un socialista que acoge con los brazos abiertos".

Y es que "es el partido del puño y la rosa el único que ha estado presente en todas las legislaturas que ha tenido La Rioja. ¿Para qué? "Para defender a todos aquellos que no tienen más patrimonio que el de los servicios públicos, para que las voces de los más se escuchen por encima de los menos. En definitiva, para rebelarnos frente a la injusticia y desigualdad", ha señalado la líder del PSOE riojano.

Unos principios inalterables que se están poniendo de manifiesto en estos 1.000 días de Gobierno de Concha Andreu al frente del Ejecutivo regional. La secretaria general ha mencionado la apuesta clara y decidida por los servicios públicos, logrando ser la comunidad autónoma que más invierte en Atención Primaria, la capacidad de gestión del Ejecutivo al habilitar cerca de 200 millones de euros para empresas, trabajadores y autónomos o el cambio en materia de I+D+i que ha situado a La Rioja a la cabeza en este campo.

Asimismo, Andreu ha destacado la ambición del Gobierno por las políticas de transición ecológica, y el hito alcanzado en el ámbito del empleo, con datos de empleo que no se veían desde antes de la crisis del 2008. "Estamos transformando completamente la política económica imperante hasta ahora para revitalizar una región que estaba aletargada, víctima de un proyecto político totalmente agotado. Esta reactivación se apoya en el impulso de la política industrial y en el trabajo mano a mano, con todas y cada una de las empresas riojanas del sector, para escucharles y conocer sus planes estratégicos, sus proyectos, sus intereses, sus problemas y necesidades", ha reseñado.

Andreu, rodeada de más de 300 militantes, ha asegurado que "La Rioja va a seguir cambiando a mejor. De la mano de nuestros empresarios, al lado de los trabajadores, defendiendo a los autónomos y luchando con las mujeres por la igualdad. Creyendo en nuestros jóvenes y cuidando a nuestros mayores. No vamos a parar de trabajar para mejorar la vida de cada riojana y riojano", y ha concluido apelando a la unidad y fortaleza existente en el partido para "continuar avanzando y cumpliendo con la ciudadanía".

Tras la intervención de la secretaria general, los militantes y simpatizantes han podido degustar una paella para, posteriormente, rendir un emotivo homenaje a las 89 diputadas y diputados que han representado al PSOE en el Parlamento regional durante estos 40 años de Estatuto.