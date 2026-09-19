AnimaNaturalis: Lápidas con nombres de toros muertos en corridas de toros y reparto de caldereta vegetal por San Mateo

Archivo - Imagen de archivo de una protesta de AnimaNaturalis como la prevista este domingo en Logroño - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

AnimaNaturalis y CAS International han convocado este domingo 20 de septiembre una ceremonia colectiva de memoria en la Plaza del Mercado de Logroño, el mismo día en que arranca en La Ribera la Feria Taurina de San Mateo, con activistas portando lápidas con los nombres de toros sacrificados en la última temporada.

Una hora después, en el mismo lugar, la organización ofrecerá una caldereta 100% vegetal a quienes paseen por el centro de la ciudad, dentro del programa oficial de las fiestas.

"No habrá pancartas estridentes ni consignas amplificadas. Cada participante sostendrá una lápida con el nombre de uno de los toros sacrificados durante el último año en las plazas de España, los nombres que nunca se pronuncian cuando se habla de tradición, cultura o patrimonio", dicen desde la organización.

Una hora más tarde, en ese mismo punto de la ciudad, se servirá "una caldereta elaborada íntegramente con ingredientes vegetales, una receta tradicional riojana reinterpretada sin ningún producto de origen animal, integrada como actividad oficial dentro del programa de las fiestas de San Mateo".

REIVINDICACIONES.

"Logroño va a llenar de nuevo La Ribera de sangre justo el mismo día en que nosotros ponemos nombre a los animales que esa fiesta deja atrás. Invisibilizarlos es la primera condición para que esto siga ocurriendo. Por eso, además de recordar sus nombres, queremos mostrar que se puede celebrar San Mateo, compartir mesa y disfrutar de la fiesta sin que ningún animal tenga que morir por ello", expresa Inma de Imaña, portavoz de AnimaNaturalis en La Rioja.

Aduce la organización que "mientras la calle vive este doble acto de memoria y celebración, las cuentas públicas siguen respaldando el espectáculo que lo motiva".

Indica que "el Gobierno de La Rioja destina anualmente una subvención a la Federación Taurina Riojana, que en los últimos repartos identificados por organizaciones animalistas ascendió a 18.354 euros, a los que se suman otros 63.000 euros dirigidos a dos ganaderías de lidia de la región".

A ello "se añade el respaldo directo de los ayuntamientos riojanos: el propio Ayuntamiento de Calahorra concedió 8.000 euros a la Federación Taurina Riojana para la celebración del Bolsín Taurino regional, mientras la feria de San Mateo se mantiene como uno de los principales eventos del calendario institucional logroñés".

"Mientras las instituciones riojanas siguen destinando dinero público a sostener la tauromaquia, ocho de cada diez españoles ya no se sienten representados por ella. No pedimos que se borre una tradición de la noche a la mañana, pedimos que se deje de financiar con dinero de todos algo que la mayoría rechaza. Hoy le ponemos nombre y cara a quienes pagan el precio real de esa financiación, y ofrecemos una alternativa real: se puede vivir San Mateo sin sangre", declara Imaña.

Aseguran desde AnimaNaturalis que "el respaldo social a la tauromaquia lleva años en retroceso en toda España, y La Rioja no es una excepción a esa tendencia de fondo", citando para ello varias encuestas de medios de comunicación, de la Fundación BBVA o la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales del Ministerio de Cultura (2024-2025) o recordando la Iniciativa Legislativa Popular #NoEsMiCultura.

La acción de este domingo en Logroño "no es una protesta aislada, sino parte de un calendario de movilizaciones que AnimaNaturalis mantiene activo en distintas ciudades españolas durante todo el verano y el inicio del otoño, allí donde coinciden ferias taurinas con fiestas patronales".

CALDERETA.

A continuación de la protesta, AnimaNaturalis organiza su tradicional caldereta riojana 100% vegetal para ofrecer como parte del programa oficial de fiestas de San Mateo.

La caldereta es uno de los platos más queridos de la gastronomía riojana, y este año AnimaNaturalis "vuelve a reinterpretarla en clave plant based por octavo año consecutivo". La receta "conserva todo el sabor y el aroma del guiso tradicional, pero sin ningún ingrediente de origen animal, demostrando que la cocina riojana también puede celebrarse sin sacrificio".

Se repartirán "unas 300 raciones, una cifra que en las últimas ediciones se ha agotado en cuestión de minutos, así que quien quiera probarla hará bien en acercarse puntual a la Plaza del Mercado a las 13 horas".