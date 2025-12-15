El año del Bicentenario de Práxedes Mateo-Sagasta impulsa un ambicioso Plan de Actuación de la Fundación para 2026

El Patronato de la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta ha celebrado hoy una nueva reunión - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Patronato de la Fundación Práxedes Mateo-Sagasta ha celebrado hoy, día 15 de diciembre, una nueva reunión presidida por el presidente del Patronato y consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, en la que se ha aprobado el Plan de Actuación para 2026, se ha formalizado la renovación de uno de sus patronos y se ha realizado balance de las actividades desarrolladas a lo largo de 2025, bicentenario del nacimiento del célebre político riojano.

Durante la sesión, el Patronato ha tomado conocimiento del cese de Carme Molinero Ruiz como patrona representante de la Asociación de Historia Contemporánea (AHC) y ha aprobado el nombramiento de Antonio Rivera Blanco, presidente de dicha asociación, como nuevo miembro del Patronato en la misma condición.

A su vez, en el transcurso de la reunión se ha hecho balance de un ejercicio 2025 marcado por la intensa actividad de la Fundación con motivo de la celebración del bicenterario de Práxedes Mateo Sagasta, con más de cuarenta iniciativas culturales, académicas y divulgativas desarrolladas en distintos municipios, entre ellos Logroño, Torrecilla en Cameros y Madrid. Algunas de estas actuaciones, iniciadas durante el presente ejercicio, tendrán continuidad el próximo año.

Así, el Plan de Actuación 2026 aprobado por el Patronato mantiene las líneas de trabajo consolidadas en ejercicios anteriores e incorpora nuevas propuestas orientadas a la difusión de la figura de Práxedes Mateo-Sagasta y del siglo XIX, estructuradas en un calendario amplio y diversificado de actividades culturales, educativas y científicas.

Entre las primeras actuaciones previstas se encuentran la presentación del cómic sobre la bibliografía de Sagasta, que tendrá lugar el 3 de enero de 2026 en el Museo de La Rioja; la edición de un número especial de la 'Revista de Obras Públicas' dedicado a La Rioja como tierra natal de Sagasta; la presentación del libro 'Sagasta y la imagen fotográfica de la Revolución Liberal', prevista para el 26 de febrero en Zamora; el lanzamiento de un sello conmemorativo de Sagasta a comienzos de año; y la presentación de la revista 'Belezos' en Torrecilla en Cameros.

El programa de 2026 incluye asimismo las Visitas Escolares 'Logroño Sagastino', dirigidas al alumnado de 2º de Bachillerato durante el primer trimestre y de 4º de ESO en el último trimestre del año, con recorridos guiados por enclaves vinculados a la figura de Sagasta y a la historia urbana, social y económica de la ciudad.

El 15 de febrero se celebrará en Villanueva de Cameros la Jornada Conmemorativa de la Junta de las Cortes de Cádiz, con una conferencia histórica en la ermita de Nuestra Señora de Los Nogales y un concierto final a cargo de un dúo de violín y viola. Del 2 al 6 de marzo tendrá lugar el curso 'Una de Mujeres. La Mujer en la Historia', que en esta edición centrará su eje en la figura de Ángela Vidal, esposa de Sagasta, con conferencias especializadas y la representación de la lectura dramatizada de la obra 'Yo, Ángela', de Eduardo Viladés.

El 19 de marzo se desarrollará la actividad 'Sagasta, periodista', una mesa redonda y conferencia dedicada a analizar la faceta periodística, intelectual y política de Práxedes Mateo-Sagasta. Los días 12 y 13 de marzo se celebrará en el Centro de la Cultura del Rioja la XI Reunión Científica Retórica e Historia, bajo el título 'Discursos y amistades de Sagasta en el siglo XIX', dirigida tanto a la comunidad académica como al público general.

El calendario académico continuará con el XII Encuentro Anual de la Red de Hispanistas Decimonónicos, previsto para los días 16 y 17 de abril en la Universidad de La Rioja, con la participación de especialistas nacionales e internacionales en el estudio del siglo XIX. Durante los meses de verano se programarán las Visitas Guiadas al Espacio Sagasta de Torrecilla en Cameros, así como el XXIII Ciclo de Conferencias de verano 'Sagasta: Secretos y Memoria', centrado en la dimensión personal y familiar del político riojano.

El Plan de Actuación contempla además la organización de visitas guiadas 'Logroño Sagastino' para otros colectivos y asociaciones, así como la celebración del Congreso 'Ecos de Sagasta. Nuevas perspectivas de análisis histórico', previsto para los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2026, con un enfoque internacional y multidisciplinar.

Finalmente, el programa recoge diversas líneas de colaboración institucional, como el Instituto de Estudios Riojanos, el Parlamento de La Rioja, la Universidad de La Rioja, el Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros, la UNED y otras organizaciones, el desarrollo de nuevos materiales divulgativos, como un marcapáginas coleccionable sobre la vida de Sagasta. La sesión ha reafirmado el compromiso de la Fundación con la conservación, el estudio y la difusión del legado histórico, político y cultural de Práxedes Mateo- Sagasta.