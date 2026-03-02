ANPE Rioja afirma que "elegir la enseñanza pública es una apuesta segura"

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE Rioja ha animado este lunes "a matricular al alumnado en centros públicos, referentes en profesionalidad docente y compromiso con el desarrollo integral de cada estudiante".

Con la apertura de los plazos de admisión para el próximo curso, ANPE ha querido recordar a las familias que "la enseñanza pública constituye una opción educativa sólida, cercana y de confianza para el presente y el futuro de sus hijos e hijas".

En un comunicado, indican que "la enseñanza pública es sinónimo de calidad educativa, en sus aulas se trabaja cada día para ofrecer una formación rigurosa, actualizada y adaptada a las necesidades del alumnado".

"No se limita a transmitir conocimientos: acompaña a cada estudiante en su crecimiento personal, fomentando el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de esfuerzo, cualidades que les permitirán afrontar con éxito los retos de la vida adulta", añaden.

A su juicio, "la gratuidad del sistema público garantiza que todas las familias, con independencia de su situación económica, puedan acceder a una educación completa y con plenas garantías. Esta característica es una expresión concreta del principio de igualdad de oportunidades".

ANPE hace hincapié "en la excelencia que define al sistema público de enseñanza, sustentada en el compromiso diario de miles de docentes".

"El profesorado accede a la función pública mediante procesos basados en los principios de igualdad, mérito y capacidad, y mantiene una formación permanente a lo largo de su carrera que refuerza su preparación y vocación. La profesionalidad de los docentes, su implicación y su cercanía son garantía de una formación de calidad", aseguran.

Además, "la enseñanza pública cumple una función esencial en la cohesión social", ya que "en sus aulas conviven realidades diversas que enriquecen la experiencia educativa y preparan al alumnado para vivir en una sociedad plural, basada en el respeto, la convivencia y los valores democráticos".

Por todo ello, ANPE "anima a las familias a conocer de primera mano la oferta educativa de los centros públicos de su entorno y a confiar en un modelo que combina calidad, gratuidad y profesionalidad".

"Elegir la enseñanza pública es apostar por una educación que abre oportunidades, fortalece valores y construye futuro", recalcan.

ANPE reitera su "compromiso con la defensa y la mejora continua de un sistema público sólido y moderno, con la convicción de que invertir en educación pública es invertir en el progreso y bienestar de toda la sociedad".