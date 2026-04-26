Anthony Blake llega a Logroño con 'Más Cerca': Una experiencia que desafía la mente y la realidad

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LOGROÑO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El reconocido mentalista Anthony Blake presenta su espectáculo más íntimo y sorprendente: 'Más cerca', una propuesta donde el misterio sucede a escasos centímetros del espectador. Será el próximo 22 de mayo a las 19,30 horas en el Auditorio Municipal de Logroño.

Con una trayectoria que ha cautivado a miles de personas en teatros de toda España, Anthony Blake regresa con un formato único que rompe las barreras entre artista y público. En 'Más cerca', no hay trucos lejanos ni ilusiones inalcanzables: aquí, las predicciones, la sugestión y los fenómenos inexplicables ocurren delante de tus propios ojos... o incluso en tu propia mente.

Este espectáculo no solo se ve, se vive. Cada función es distinta, cada reacción es real, y cada espectador puede convertirse en protagonista de una experiencia que mezcla emoción, humor y asombro en estado puro.

Una cita imprescindible para los amantes del misterio, la mente y las emociones fuertes.

Las entradas pueden adquirirse desde 22 euros a través del siguiente enlace https://www.enterticket.es/eventos/anthony-blake-mas-cerca-e...