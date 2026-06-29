'La Antigua Estación', nombre elegido para el nuevo centro intergeneracional de Logroño

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LOGROÑO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

'La Antigua Estación' será el nuevo nombre el centro intergeneracional que albergará la vieja estación de autobuses de Logroño, tal y como ha decidido la ciudadanía tras el proceso de participación ciudadana puesto en marcha la semana pasada a través de la página web del Ayuntamiento de Logroño.

En total, la encuesta ha recibido 1.444 votos para los tres nombres propuestos para este nuevo espacio municipal.

De este modo, 'La Antigua Estación' ha sido el más votado con un total de 1.018 participaciones, seguido de lejos por las otras dos opciones ('Espacio Dársenas', con 224 votos; y 'Espacio Encuentro', con 202).

El viernes 3 de julio se celebrará la inauguración de este nuevo espacio y su apertura al público.

Con el centro intergeneracional y polivalente 'La Antigua Estación', en el que tendrán un protagonismo fundamental las personas mayores, la ciudad suma un espacio de actividad social en el centro de la ciudad e incorpora también una plaza urbana con zona verde, que llevará el nombre de María Teresa Hernández (concejala de la ciudad durante dos décadas y primera mujer en encabezar una lista municipal, en 1979), donde antes se ubicaban las dársenas de la estación.

Con la rehabilitación de la vieja estación se ha ganado un espacio público de 2.400 metros cuadrados, que será un lugar lleno de vida social, con un protagonismo fundamental para las personas mayores (allí tendrá su ubicación definitiva la Oficina Municipal de Atención a Personas Mayores) y un claro enfoque intergeneracional.

Las antiguas dársenas se transformarán así en un espacio público de encuentro con un alto nivel de calidad ambiental. La obra ha incluido además actuaciones relevantes en materia de eficiencia energética y de modernización de las instalaciones que darán servicio a los locales.

Se han mejorado todas las carpinterías mediante su renovación integral, lo que permitirá una mejora significativa de las condiciones termoacústicas y un mayor ahorro energético, junto con la implantación de sistemas de climatización más eficientes y sostenibles, con menor consumo y un impacto ambiental reducido.

El proyecto ha contado con un presupuesto total de 2.994.113,89 euros, de los cuales 2,6 millones de euros procedían de financiación europea a través del Programa de Impulso a la Rehabilitación de los Edificios Públicos (PIREP) de las Entidades Locales. Esta inversión ha permitido recuperar un espacio estratégico de la ciudad, dotándolo de nuevos usos culturales, sociales y comunitarios, además de generar una plaza urbana que reforzará las conexiones peatonales y la calidad ambiental del entorno.