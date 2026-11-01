'La Antigua Estación' ofrece en noviembre actividades deportivas, baile, talleres, charlas y juegos

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LOGROÑO 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

'La Antigua Estación' ofrece en el mes de noviembre una programación que incluye actividades deportivas, baile, charlas, juegos y espacios de encuentro, entre otras propuestas que se desarrollarán en horario de mañana y de tarde.

De la mano de Logroño Deporte, 'La Antigua Estación' acoge varias actividades en el mes de noviembre para promover el ejercicio físico y los hábitos saludables. En concreto, plantea 'Fuerza y Agilidad' y 'Gimnasia para Mayores', actividades que se desarrollan de lunes a viernes, de 9,30 a 11,30 horas. Estas propuestas requieren de inscripción previa en el teléfono 941277055.

Además, la programación de noviembre en 'La Antigua Estación' incluye estas otras actividades con inscripción,

Jugamos al Rummy. Juego de cartas y fichas que estimula la agilidad mental, ejercita la memoria y desarrolla habilidades matemáticas. Organizado por UDP. Lunes, de 12,00 a 13,00 horas.

Bailes latinos y en línea. Ritmo, salud y convivencia a través de baile coordinado en grupo. Actividad adaptada para personas mayores. Lunes y miércoles, de 18,00 a 19,30 horas.

Estimulación cognitiva. En cada sesión se trabaja un juego grupal e individual. Jueves, de 12,00 a 13,00 horas.

Juegos de mesa para todos. Organizado por Aventum, busca fomentar las relaciones sociales y mejorar el estado de ánimo. Viernes, de 18,00 a 20,00 horas.

Juegos de cartas. Organizado por UDP, para agudizar reflejos, fortalecer la memoria y estimular las habilidades cuantitativas. Miércoles, de 12,00 a 13,00 horas.

Taller de lectura. Para disfrutar de relatos breves. Sesiones dinámicas en las que leer, debatir y disfrutar de la lectura. Martes, de 12,00 a 13,00 horas.

Taller de memoria. Dinámicas de estimulación cognitiva creadas para ejercitar la capacidad de almacenamiento y la agudeza mental. Jueves, de 18,00 a 19,30 horas.

Taller de móvil 'Conectados'. 16 y 18 de noviembre, a las 18,00 horas.

Estas actividades tramitan sus inscripciones a través de la Oficina de Personas Mayores de forma presencial, en los teléfonos 941276993/ 618274476.

También se organizan durante este mes diversas charlas de temática variada. El 6 de noviembre, a las 12,00 horas, la Policía Local abordará 'Seguridad Personal y Vial'.

El 20 de noviembre, a las 18,00 horas, se hablará sobre el testamento vital por parte del Colegio de Enfermería. Y el 27 de noviembre, a las 12,00 horas, el cronista municipal Federico Soldevilla ofrecerá la charla 'El Logroño de nuestros recuerdos'.

Finalmente, 'La Antigua Estación' acogerá en noviembre estas otras actividades, '¿Qué es eso del Tai Chi?'. Sábados 7 y 14 de noviembre a las 11,00 horas. Escuela de Kung Fu y Tai Chi.

Festival de Narrativas Cuéntalo. Taller sonoro La Cosa-El Pisito. 12 y 13 de noviembre, de 17,00 a 20,00 horas. Caravana de grabación itinerante.

Charla de presentación del servicio municipal a las personas sin hogar. 12 de noviembre a las 11,30 horas.

Café de la Escucha. 17 de noviembre a las 17,30 horas. Organizado por el Teléfono de la Esperanza.

Día de la Infancia y de las Ciudades Educadoras. Del 16 al 20 de noviembre, talleres colaborativos de artes plásticas para celebrar estas jornadas.

El domingo 22 de noviembre, de 11,00 a 13,30 horas, diversas actividades musicales, talleres, juegos, reparto de chocolate*