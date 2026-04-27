El Anuario Estadístico de La Rioja 2025 confirma el avance del PIB per cápita y la mejora del mercado laboral

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LOGROÑO, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Anuario Estadístico de La Rioja 2025 confirma el avance del PIB per cápita, el dinamismo económico y la mejora del mercado laboral. Riojastat, Instituto de Estadística de La Rioja, ha difundido hoy, día 27, esta publicación de referencia que compila una amplísima selección estructurada y actualizada de los principales indicadores demográficos, sociales y económicos de la comunidad.

La nueva edición de 'La Rioja en Cifras. Anuario Estadístico de La Rioja', refleja una evolución positiva del contexto socioeconómico regional, con un PIB per cápita que alcanzó los 34.002 euros en 2024, situando a La Rioja por encima de la media nacional (32.452), y un mercado laboral en tendencia favorable, con una tasa de paro del 8,1 por ciento, la más baja desde 2008.

Los datos del anuario muestran un dinamismo sostenido de la actividad económica, impulsado por la mejora del sector de la construcción y por un contexto de moderación de precios, que ha contribuido a reforzar la estabilidad económica regional. Por su parte, el análisis demográfico incluido en la publicación evidencia que La Rioja continúa ganando población gracias al aporte de los flujos migratorios, que compensan el saldo vegetativo negativo registrado en los últimos años.

El anuario también recoge información actualizada sobre los avances en educación, sanidad y servicios públicos que permiten obtener una visión completa y rigurosa de la realidad riojana más allá de las magnitudes macroeconómicas.

Toda la información se puede consultar, descargar y reutilizar en www.larioja.org/estadistica Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Anuario Estadístico se ha consolidado como una herramienta esencial al servicio de la sociedad riojana, que facilita el acceso a información fiable, y contribuye a reforzar la transparencia y el gobierno abierto. Riojastat mantiene su compromiso de mejora continua e invita a los usuarios a trasladar sugerencias y observaciones a través del formulario disponible en su página web: https://www.larioja.org/estadistica/es/contacta