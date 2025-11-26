Anulación temporal de la parada de autobús de la plaza de El Raso por la celebración del Mercado navideño

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de la celebración del Mercado navideño de 28 al 30 de diciembre en la plaza de Raso y la calle Grande el recorrido del autobús se verá modificado. La parada que hace el autobús urbano en la plaza de El Raso quedará anulada temporalmente entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre, ambos días inclusive.

Durante los días 27 y 28 de noviembre y 1 de diciembre el itinerario del autobús urbano será el mismo que realiza los jueves de mercadillo. Desde el Ayuntamiento de Calahorra "sentimos las molestias que pueda ocasionar este cambio y agradecemos la compresión de la ciudadanía".