APARIOJA advierte del "exterminio" de una colonia felina en Matute - APARIOJA

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Protectora de Animales de La Rioja (APARIOJA) ha advertido del "exterminio" de una colonia felina en la localidad de Matute, después de que voluntarios de la entidad hayan acudido al pueblo a recoger a un cachorro herido por disparos.

Así, como detalla la asociación en un comunicado, "el pasado martes, voluntarios de la Asociación Protectora de Animales en La Rioja (APARIOJA) nos desplazamos hasta Matute para recoger un cachorro de apenas cuatro meses, gravemente herido por disparos".

El animal, "que permanece ingresado y será intervenido, presentaba varios impactos de perdigones alojados en varias partes de su cuerpo, uno de ellos entró por debajo de la boca y se alojó en el abdomen".

Se trata, aducen de "unos hechos que son especialmente graves", relatando que "durante los días previos se habían escuchado disparos nocturnos en el municipio y, de una colonia de más de diez gatos, apenas quedan cuatro".

Además, "recibimos el aviso de que varios animales se encontraban atrapados en jaulas trampa dentro de una finca, pudiéndose escuchar sus maullidos desde el exterior".

Por este motivo, APARIOJA "puso estos hechos en conocimiento de la Guardia Civil y presentó la correspondiente denuncia", ante lo que "una patrulla acudió al lugar y comprobó la situación".

Sin embargo, alertan desde la asociación que "hemos tenido conocimiento de que, presuntamente después de la intervención de la Guardia Civil, la jaula trampa volvió a ser colocada".

Explican que "la legislación establece límites claros: el artículo 72 de la Ley de Caza prohíbe la utilización de armas de fuego en zonas de seguridad, y asimismo, el uso de determinados métodos de captura está prohibido por la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pudiendo además constituir los hechos un delito conforme al artículo 336 del Código Penal".

Desde APARIOJA "condenamos rotundamente cualquier forma de maltrato animal". "Disparar contra animales indefensos o utilizar métodos de captura prohibidos no puede quedar impune. La legislación vigente contempla la prohibición de determinadas trampas y el uso de armas de fuego en zonas de seguridad, pudiendo estos hechos constituir además un delito", subrayan.

Con todo, afirman que "confiamos plenamente en que, ante las pruebas y los hechos puestos en conocimiento de la Guardia Civil, se lleve a cabo una investigación exhaustiva que permita esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y ponerlos a disposición de la Justicia para que respondan por sus actos con todo el peso de la ley".

"Los ayuntamientos son los responsables de la gestión ética de colonias felinas. Consideramos imprescindible que las Administraciones competentes actúen con la máxima diligencia para garantizar la protección de los animales que permanecen en la zona y evitar que estos hechos vuelvan a repetirse", finalizan desde APARIOJA, que apunta que el cachorro rescatado "está esperando una familia que lo adopte o que lo pueda acoger temporalmente hasta que se recupere".