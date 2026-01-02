La apertura de 'Hotel Actual' inaugura la trigésimo sexta edición del festival 'Actual' en Logroño

Inauguración de 'Actual' con la iniciativa 'Hotel Actual' - SERGIO ESPINOSA (JPGE ESTUDIOS)-EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La apertura de la iniciativa artística 'Hotel Actual', que se sitúa en el Hotel 'F&G', ha servido para inaugurar la trigésimo sexta edición del festival 'Actual', que se desarrolla del 2 al 6 de enero, en Logroño.

Al acto de inauguración han asistido, entre otras personalidades, el consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar; y el director ejecutivo de UNIR, Javier Galiana.

Precisamente, Pérez Pastor ha indicado que es un festival que "lleva más de 39 espacios, más de 100 actividades para todos los públicos, desde el comienzo de la mañana hasta altas horas de la noche", y en el que se dan la mano "música, teatro y cine y otras disciplinas artísticas y culturales".

En relación a 'Hotel Actual', el consejero ha señalado que en este espacio "durante estos días seis artistas nos invitan a entrar en su espacio íntimo; un espacio tan sugerente como es una habitación de hotel".

"Seis habitaciones que han sido intervenidas artísticamente para mostrar el mundo interior, los desarrollos, el work in progress de los diferentes artistas que nos acompañan; artistas riojanos, artistas nacionales y un artista internacional", ha añadido.

El consejero ha apuntado que en 'Hotel Actual' "vamos a tener exposición, vamos a tener diálogo con esos artistas porque residen aquí, concretamente en seis habitaciones y nos van a acompañar mientras visitamos su obra". A ello, ha unido que "vamos a tener un espacio de feria porque son obras que se pueden comprar", por lo que "queremos hacer un llamamiento de que el arte tiene que vivir y tiene que vivir gracias a su propio trabajo también".

Galiana, por su parte, ha animado a todos "a disfrutar de este festival que aglutina la tradición con las artes y la cultura en todo su esplendor, con música, teatro y cine".

En este punto, ha puesto en valor que para UNIR "es un orgullo participar por cuarto año consecutivo en este maridaje perfecto que forma la administración, el gobierno, el ayuntamiento y la universidad". "Una universidad que no investiga no es una universidad y no hay universidad que pueda estar al margen de la cultura", ha resaltado.

Ha señalado que "nosotros aportamos también aquí la capa académica con docentes y también estudiantes que están participando estos días en Logroño, de diferentes modalidades, en fotografía, en dirección y gestión de eventos culturales, en comunicación, pero también, por ejemplo, en la 'Guerra de Bandas', donde hay docentes e investigadores que participan".

"Escenario UNIR -el nombre que acoge estos días el Palacio de Deportes, donde se desarrollan los grandes conciertos este viernes y sábado- lleva con todas las entradas vendidas desde hace aproximadamente dos meses, por lo que quiero animar a todos a disfrutar de esto, que es algo transformador absolutamente como es la cultura".

Escobar, en su intervención, ha subrayado el "enorme esfuerzo de organización del festival" para que, además, "se renueve y mejore para hacer que La Rioja, y Logroño, se sitúen en el lugar más alto de la cultura contemporánea".

El alcalde ha destacado que 'Actual' "permite disfrutar de la experiencia de la ciudad desde el norte al sur; con el norte por ejemplo con este 'Hotel Actual' y acabar en el sur, con ese escenario un poquito más canalla, más musical, más atrevido, en el Palacio de Deportes".

'HOTEL ACTUAL'

Desde el viernes 2 al lunes 5 de enero, en horario continuo de 10 a 21 horas y entrada gratuita, el público podrá acercarse al Hotel 'F&G' de Logroño para participar en la primera edición del ciclo Hotel Actual, una muestra de arte contemporáneo en formato feria de pequeña escala. En ella las habitaciones del hotel se transformarán en espacios expositivos intervenidos por los artistas seleccionados tras convocatoria pública y fallo del jurado.

En total son 6 los artistas participantes. Por un lado, los riojanos Pako Campo (artista residente), Sandra Herrero y Anca Petrei (artista ESDIR), a los que se suman las creadoras nacionales Alethea Mattos y Andrea Velasco-Astete, y el artista internacional Angelo Tasini. Cada instalación se desarrollará en el interior de una habitación del hotel e introducirá al visitante en el universo del artista.

Precisamente, Angelo Tasini ha señalado que su arte "está inspirado por las civilizaciones antiguas para despertar a nuestros días modernos la espiritualidad en nuestra mente humana". Ha indicado que usa para sus trabajos, únicamente, materiales naturales.

Por su parte, Sandra Herrero ha indicado que "he querido transformar en esta habitación es el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo y el trastorno de la personalidad por angustia". "Lo que he querido reflejar un poco con las fotografías, que es a lo que más me dedico, reflejar sentimientos", ha apostillado.

"He querido es expresarlo a mi manera, como yo lo siento porque tengo esos trastornos", que sufren también alrededor del 3 por ciento en España por lo que he querido realizar "un proyecto vivo e íntimo".

La artista de ESDIR, Anca Petrei, ha apuntado que presenta, en la habitación 117, el proyecto Softman 3000 que "es una obra que combina diseño de producto, arte textil, obra gráfica y que construye un universo comercial alrededor de un muñeco de trapo cosido por mí que encarna de forma irónica al hombre ideal; un hombre suave, vulnerable que no habla y que cumple todos tus sueños".

Ha indicado que "hay cosas que se han hecho especialmente para esta exposición como las láminas de serigrafías a partir de fotografías de Softman y también una serie de camisetas y sudaderas con el torso de Softman como merchandising".