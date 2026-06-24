Aprobada la concesión de 18 ayudas a asociaciones para ejecutar acciones en materia de igualdad por casi 25.000 euros

La portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado la concesión de dieciocho ayudas a diversas asociaciones para ejecutar acciones en materia de igualdad por 24.730 euros, tal y como ha informado la portavoz del Equipo de Gobierno, Celia Sanz.

En rueda de prensa, Sanz ha informado de los asuntos acordados en Junta Local, entre los que se encuentra la línea de subvenciones dirigidas a asociaciones, o entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de actividades y proyectos que contribuyan a fomentar la sensibilización y concienciación en materia de igualdad.

Las actividades o proyectos que se subvencionarán están enmarcados en el fortalecimiento del movimiento asociativo, a través de la formación y el debate feminista; la corresponsabilidad de hombres y mujeres en los usos del tiempo, la racionalización de horarios y la paternidad responsable; la sensibilización y prevención de la violencia machista con acciones preventivas no asistenciales y que trabajen contra los micromachismos.

AYUDAS PARA LIBROS Y MATERIAL DIDÁCTICO

Por otro lado, la Junta de Gobierno local ha aprobado la concesión provisional de 860 ayudas económicas por una cuantía total de 86.000 euros para la compra de libros y material didáctico de los alumnos matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil durante el curso 2026-2027.

El abono de estas ayudas se realizará mediante la entrega del correspondiente vale, que será canjeable en cualquier librería de la ciudad, por el importe de la cuantía concedida en cada caso a los beneficiarios.

Este acuerdo de adjudicación provisional de las ayudas será publicado en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Logroño durante el plazo de diez días.

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES EDUCATIVAS

El Ayuntamiento de Logroño cuenta con un programa de ayudas para apoyar económicamente actuaciones de asociaciones sin ánimo de lucro que potencien el asociacionismo socioeducativo e impulsen aspectos como la participación en la sociedad, el ocio y tiempo libre creativos, la socialización, una formación integral y lo que pueda impulsar una adecuada transición hacia el mundo adulto.

En este sentido, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión provisional de 33 ayudas por una cuantía total de 50.000 euros a diferentes entidades, como AMPAs o asociaciones juveniles y educativas, entre otras.

CULTURAL RIOJA

La Junta de Gobierno Local ha aprobado el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud para la financiación de los gastos correspondientes a la realización del programa Cultural Rioja para el año 2026.

Mediante este programa se realizarán representaciones de teatro y danza, conciertos, exposiciones, proyecciones cinematográficas, conferencias y, en general, a través de cualquier actividad que conlleve una finalidad cultural como, por ejemplo, las exposiciones de la Sala Amós Salvador y sus actividades paralelas, los festivales de Marionetas y Mayo Jazzea o la Semana de Música Antigua.

A través de este convenio, el Ayuntamiento de Logroño aportará 200.000 euros, misma cantidad que el Gobierno de La Rioja, a los que se añadirán los ingresos generados por algunas de las actividades, que revertirán en la financiación de las propias iniciativas.

GESTIÓN DE LA SALA DE EXPOSICIONES DEL AYUNTAMIENTO

El edificio del Ayuntamiento de Logroño alberga una sala de exposiciones en la planta baja de 200 m2 y 70 metros lineales de muro expositivo que está abierta a iniciativas (tanto individuales como colectivas) relacionadas con las artes plásticas o con asuntos de interés social, a las propuestas de otras instituciones y a proyectos impulsados directamente por el Consistorio.

De cara a la gestión de este espacio, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la licitación del contrato para el servicio de mediación cultural, información y atención al público de este espacio, dotado con una cuantía de 57.048,60 euros (IVA incluido), que se desglosan en tres anualidades.