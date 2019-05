Aprobada inicialmente la Ordenanza Municipal de Movilidad de Logroño

Publicado 02/05/2019 19:04:48 CET

LOGROÑO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en sesión plenaria, ha aprobado con los votos a favor del Partido Popular y las abstenciones de PSOE, Ciudadanos y PR, la aprobación inicial de la Ordenanza Municipal de Movilidad de la ciudad. La misma no ha sido apoyado por 'Cambia Logroño'.

Ha intervenido para explicar el texto el concejal de Transporte Urbano, Tráfico y Vías Urbanas, Francisco Iglesias, que ha destacado que es la primera con la que va a contar la ciudad, y que tiene como "principales virtudes" que "armoniza, regula, adaptar algunas normas y deroga otras que están obsoletas". Da cumplimiento, asimismo al programa 31 del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Logroño (PMUS).

El edil ha destacado que nace de un "proceso participativo" y que "nace para mejorar la movilidad y hacerla más sostenible", además de "dar impulso a las energías limpias" y dotar "de plena convivencia a los diferentes modos de transporte". Ha indicado que busca, sobre todo, "hacer una ciudad como espacio de convivencia y encuentro".

La regulación de la velocidad de las calles, los horarios de carga y descarga o la reserva de espacio y aparcamiento, o la situación de los coches abandonados, son aspectos que recoge la Ordenanza.

El portavoz del Grupo Municipal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha señalado que texto "me genera dudas y no comparto en gran medida, pero si comparto que mejora aspectos o da claridad a otras cuestiones". No obstante, ha indicado que, en el caso de contar con representación en la próxima legislatura, "daremos una vuelta relativamente completa", al tiempo que ha rechazado que "no se de prioridad al peatón".

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Julián San Martín, ha afirmado que en el texto "se echa de menos una apuesta potenciar la movilidad a pie, el bus urbano y la bicicleta". Han apuntado que "no son un gobierno que haya apostado por la movilidad sostenible", algo que si que ha señalado es una apuesta de su formación.

En el caso de 'Cambia Logroño', su concejal José Manuel Zúñiga, ha indicado que es una Ordenanza "muy poca ambiciosa", que no recoge que la capital sea "una ciudad a 30" o que "prohíbe el remolque de bicicletas de los niños". Ha criticado que "no se haya aplicado una política en contra de los automóviles, que ha hecho que haya crecido el parque automovilístico" en Logroño.

El concejal del PSOE, Vicente Ruiz, ha señalado que la Ordenanza "no es nuestro modelo, sino que el nuestro es el del peatón", por lo que ha preguntado porque "no recoge los derechos y obligaciones de los viandantes, cuando el 55 por ciento de la población se desplaza a pie". Por ello, ha indicado que hay que "avanzar en un nuevo modelo de sostenibilidad".

Para concluir, Iglesias ha indicado que el documento "les va a venir muy bien" a la siguiente Corporación para seguir construyéndolo. Al término del debate ha intervenido la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, para agradecer el trabajo del concejal y señalar que tanto la Ordenanza como el Reglamento de Transporte Urbano, aprobado también en el mismo pleno, "son instrumentos que son importante para el funcionamiento de la ciudad".