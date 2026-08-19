Aprobada una inversión de 158.364,60 euros para ofrecer 21 plazas a personas y familias sin vivienda

El concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado una inversión de 158.364,60 euros para ofrecer 21 plazas, en seis viviendas, a personas y familias sin vivienda, tal y como ha informado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias.

En rueda de prensa, Iglesias ha dado a conocer los asuntos aprobados en Junta Local, entre los que se encuentra impulsar un programa dirigido a personas y familias en dificultad de acceso a la vivienda (como personas mayores, familias monoparentales o jóvenes), con el objetivo de facilitar esta alternativa habitacional junto con un programa de apoyo psicosocial y educativo.

El programa que va a implementar el Consistorio se basa en el modelo 'Housing Led', "un espacio compartido, pero tutelado con un equipo multidisciplinar de profesionales, en el cual dan una atención integral a esas personas" para tengan una vivienda y, además, "vayan generando y creciendo en el día a día para poder tener en un futuro una vida independiente y plena".

Se trata de una acción que ya avanzó el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en el marco del VII Congreso Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social que, ahora, con esta licitación, ha apuntado Iglesias, se cumple.

En total, serán seis viviendas municipales que, gracias a esta modalidad Housing Led, ofrecerán 21 plazas. Para llevar a cabo este proyecto social, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la licitación de este servicio por un importe de 158.364,60 euros (IVA incluido) que se desglosa en cuatro anualidades.

Año 2026 (de octubre a noviembre): 8.798,03 euros (IVA incluido); año 2027 (de diciembre de 2026 a noviembre de 2027): 52.788,20 euros (IVA incluido); año 2028 (de diciembre de 2027 a noviembre de 2028): 52.788,20 euros (IVA incluido); año 2029 (de diciembre de 2028 a septiembre de 2029): 43.990,17 euros (IVA incluido).

El objetivo es garantizar una atención integral y lo más individualizada posible a cada persona o familia que se encuentra en situación de vulnerabilidad.

A través de la atención psicosocial y educativa, y dando respuesta a la necesidad de una alternativa habitacional para estas personas que de modo puntual pueden necesitarla, con este programa se facilitará que, poco a poco, puedan salir adelante, hallar recursos y estrategias para su inclusión social y, con el tiempo, para desarrollar su proyecto vital con independencia y autonomía.