Una escultura del artista Demetrio Navaridas adornará la confluencia entre las calles Gran Vía y San Antón

LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una escultura del artista Demetrio Navaridas, 'El Acompañante', adornará la confluencia entre las calles Gran Vía y San Antón de Logroño, tal y como ha avanzado hoy el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias.

En rueda de prensa, Iglesias ha dado a conocer los asuntos aprobados en Junta Local de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, entre los que se encuentra aceptar la donación realizada por Fundación Ibercaja (con motivo de su 150 aniversario) de la escultura 'El acompañante', del artista Demetrio Navaridas.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño es el órgano encargado de tramitar la aceptación de bienes, obras de arte y elementos culturales para el patrimonio municipal, como donaciones de retratos históricos u otro tipo de creaciones artísticas.

Realizada en bronce con pátina y con una altura de 1,85 metros, la obra será colocada en la confluencia de las calles Gran Vía Juan Carlos I y San Antón, tal y como ha solicitado la entidad donante.

Tras la revisión de la ubicación por los técnicos municipales, la instalación de la escultura no interferirá en la visibilidad de los peatones ni de los conductores y se respetará una distancia suficiente con el mobiliario urbano del entorno, así como todos los registros de acceso a suministros existentes en la zona.