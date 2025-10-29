Aprobada una modificación del PGM para una reordenación urbanística en el cuartel de la Guardia Civil en Logroño

Archivo - La portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, en comparecencia de prensa - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño, en su sesión este miércoles en Junta de Gobierno Local, ha aprobado una modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) para la reordenación urbanística y el cambio de usos del suelo en el cuartel de la Guardia Civil de la ciudad.

Como ha detallado en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, "el pasado mes de julio la empresa DGN Arquitectos, S.L., en representación de la 10ª Zona de la Guardia Civil de La Rioja, solicitó la modificación puntual del Plan General Municipal (PGM) en la calle Duques de Nájera, 117-147 con el objetivo de realizar futuras actuaciones para los servicios públicos y administrativos del Cuerpo de la Benemérita en este espacio".

En este contexto, "la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente una modificación puntual en el Plan General Municipal cuyo objeto es la ordenación y el ajuste de algunas determinaciones urbanísticas en la zona central de esta parcela con uso dotacional público".

De este modo, "se propone mantener el aprovechamiento urbanístico de este espacio, así como la fijación del uso concreto de este suelo dotacional como "servicio público, administrativo y escolar", con lo que se posibilitan así nuevos y renovados servicios públicos y administrativos, así como aulas de formación y futuras actuaciones de interés general".

Dado que resulta necesario proceder a un cambio de uso del suelo en parte de la parcela, así como modificar algunas determinaciones urbanísticas como el incremento de altura en zonas concretas o de edificabilidad, tras analizar los informes pertinentes la Junta de Gobierno Local ha aprobado inicialmente dicha modificación puntual del PGM, que será sometida a información pública durante un mes antes de su aprobación definitiva.

REURBANIZACIÓN DE LA CALLE BELCHITE.

Por otro lado, "y con el objetivo de mejorar el entorno del CEIP General Espartero", la Junta de Gobierno Local ha adjudicado a la empresa Faber 1900, S.L.P., por una cuantía de 18.150 euros (IVA incluido), el contrato de servicio de asistencia técnica y consultoría para la redacción del proyecto de reurbanización de la calle Belchite, en el tramo comprendido entre las avenidas España y Pío XII.

La portavoz ha reseñado que "se contempla la peatonalización de este espacio, medida que no solo mejorará la circulación peatonal, sino que también contribuirá significativamente a la pacificación del entorno del CEIP General Espartero, reduciendo el tráfico vehicular y creando un ambiente más tranquilo y seguro para los estudiantes".

Además, "se llevará a cabo una conexión ciclopeatonal entre la plaza de la Alhóndiga y el Parque del Carmen mediante un sistema de paso o plataforma elevados", una conexión que "facilitará el desplazamiento seguro tanto para peatones como para ciclistas, promoviendo modos de transporte sostenibles y saludables".

"Este proyecto de mejora, junto con las obras del nuevo centro polivalente e intergeneracional que se ubicará en la antigua estación de autobuses, permitirá transformar el área circundante en un entorno que garantiza la seguridad y la salud en el ámbito escolar", ha concluido Celia Sanz.

.