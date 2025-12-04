Aprobada la modificación puntual del PGM de Ramblasque; "Un paso muy importante" para la ciudad y para la vivienda

Archivo - Sector Ramblasque - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno ordinario del mes de diciembre del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado -con los votos a favor de PP, PSOE y VOX- la modificación puntual del PGM del sector Ramblasque. Un punto en el que ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, destacando que hoy se da "un paso muy importante" para la ciudad y para la vivienda. Y lo hacemos "siguiendo la estela del buen urbanismo logroñés".

Como ha asegurado en su discurso, con este paso dado hoy en pleno se sigue avanzando "hacia una ciudad compacta, sostenible y saludable que ahora mismo tiene el foco puesto en la emergencia social que es la vivienda".

Por eso, la aprobación de este paso administrativo permitirá impulsar "la mayor transformación urbanística y residencial de los últimos 30 años de Logroño".

Es tal "la magnitud" de la operación que hoy se aprueba, ha indicado Escobar, que esto se traduce "en más de 2000 viviendas en este sector y 900 de ellas protegidas".

Como ha recordado, este paso viene precedido de un convenio urbanístico "que es el que exige a los promotores asegurar al menos el 40 por ciento de vivienda protegida".

Además, en este sector, el de mayor superficie, se conseguirá que el 60 por ciento de la superficie intervenida "tenga un uso público, dotaciones, viales y de superficie verde". Con lo que "beneficiará directamente a todos los logroñeses y conseguiremos conectar nuestra ciudad con Lardero, entre el norte y el sur y el este y el oeste porque Avenida de la Sierra comenzará a avanzar en noviembre de 2026 y será gracias a este convenio". Pero además "todo ello se enmarca en un urbanismo de máxima calidad".

PASO NECESARIO PARA SEGUIR AVANZANDO

Previamente, el concejal del PP, Javier Martínez Mancho, ha informado de este nuevo paso "fundamental" para continuar impulsando esta zona de Logroño. En concreto, se modifica el uso dominante del sector de residencial unifamiliar -que genera la exclusividad a ese tipo de construcciones- a uno de residencial genérico.

El documento se aprobó en julio pasado y tras someterlo a exposición pública, presentar alegaciones -que se han desestimado- y mostrar los informes oportunos, este jueves se ha aprobado la propuesta de acuerdo planteada por los servicios jurídicos del Área de Urbanismo fundamental para "no demorar y seguir dando pasos necesarios para desarrollar el sector".

Además hará de dicho barrio "un área con más actividad económica, con más inversiones y con más empleos", tal y como ha indicado. Se pasarán de unas más de 270 viviendas -que era lo que contemplaba el plan anterior- a la construcción de más de 2000 viviendas, de las cuales -ha reiterado- el 40 por ciento deberán ser de Protección Oficial, previsiblemente unas 900.

Una modificación que da respuesta, a juicio del PP, "a la necesidad de vivienda" y que cumple con los objetivos de ciudad compacta, entre ellas, la sostenibilidad, el aprovechamiento del suelo y la mezcla de usos. "Plantea un desarrollo de densidad media, adecuado al modelo de ciudad del siglo XXI".