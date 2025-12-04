Aprobada la modificación puntual del Plan General Municipal para hacer 40 viviendas asequibles en Marqués de San Nicolás

Archivo - Solar de Logroño donde Bosonit pretendía instalar la sede - EUROPA PRESS - Archivo

El pleno de diciembre del Ayuntamiento de Logroño ha procedido a la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General Municipal de Logroño -tras recuperar el solar de Marqués de San Nicolás, número 20, donde iba a ejecutarse el edificio de 'Bosonit'- para destinarlo a la construcción de unas 40 viviendas de precio asequible. Una decisión que la oposición ha lamentando al dejar marchar la iniciativa de la empresa tecnológica y, encima, "devolverles 1,5 millones de euros".

Por su parte, el PP justifica esta modificación porque busca "el equilibrio de la protección del patrimonio, está alineado con las políticas urbanas contemporáneas, con el cumplimiento estricto de las normas específicas del casco histórico y la conservación de la zona urbana".

"MALA GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO"

En su debate, la oposición en pleno ha criticado la mala gestión del Ayuntamiento de Logroño con lo ocurrido con 'Bosonit'. "Lo que nos queda ahora es una foto y un millón de euros menos en este Ayuntamiento", tal y como ha dicho el concejal del PR+, Rubén Antoñanzas. Como han lamentado los socialistas, "es doloroso ver pasar del dinamismo y la esperanza de la ciudad, dejar que BOSONIT se vaya y devolverles el dinero de la compra".

Aún así, como ha dicho el concejal socialista, Álvaro Foncea, está claro "que hace falta vivienda pero es triste ver que una empresa tecnológica joven, destinada a revitalizar el casco antiguo de la ciudad y que incluso preveía viviendas en su programa, no se vaya a hacer. No puedo ver nada positivo en esto, Logroño vuelve a ser la ciudad en la que nunca pasa nada".

La iniciativa se ha aprobado gracias a los votos 'a favor' tanto del PP como del PSOE.

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO Y RESPONDER A LA CRISIS DE VIVIENDA

A pesar de las críticas recibidas, el concejal 'popular' de Urbanismo, Íñigo López Araquistáin, ha defendido este punto recordando que "el nuevo planteamiento y uso de la parcela se plantea en base a tres necesidades estratégicas: la protección del patrimonio histórico, la revitalización del centro histórico y dar respuesta a la actual crisis de vivienda".

Como ha recordado, el solar situado en el número 20 de Marqués de San Nicolás se encuentra en pleno centro histórico de la ciudad, "un lugar de gran protección". Tras la decisión de la empresa de renunciar a la parcela, "nos encontramos en un solar en su casilla de salida" y, por ello, "planteamos una solución en base a tres criterios; Partir de la necesaria protección del patrimonio, la vuelta a la ordenación original, respeto a la morfología y criterios de integración arquitectónica".

Una modificación -ha dicho- "que servirá para revitalizar el centro histórico" y se volvió a plantear "un uso residencial original que forma parte del modelo de ciudad que es Logroño para hacer un entorno habitado y activo que fomente la recuperación de población del centro histórico".

Además ayudará a dar respuesta "a la crisis de la vivienda" actual. La modificación supondrá la creación de unas 40 viviendas, que al ser de carácter municipal, serán de precio asequible. "Entendemos que es una modificación que busca el equilibrio de la protección del patrimonio, está alineado con las políticas urbanas contemporáneas, con el cumplimiento estricto de las normas específicas del casco histórico y la conservación de la zona urbana".

"UN FRACASO"

En el posterior debate, la concejala no adscrita, Eva Loza, ha puesto el enfásis en la decisión de 'Bosonit' de no querer construir dicho edificio en el casco antiguo, algo que considera que fue "un fracaso" del Gobierno municipal del PP y se pregunta porqué dicha consultora tecnológica "no quiso cumplir con este proyecto" o porqué el equipo de Gobierno que resolvió dicho contrato que preveía penalizaciones por incumplimiento "no las ha ejecutado". "No puedo estar a favor de algo que me genera muchas sospechas".

El concejal del PR+, Rubén Antoñanzas, ha criticado que el equipo de Gobierno municipal no haya querido cumplir con las penalidades de la empresa al decidir no concurrir al proyecto. En la actualidad, ha dicho, "lo que nos queda es una foto y un millón de euros menos en este Ayuntamiento". Antoñanzas ha calificado de "ridículo" lo que ha ocurrido en este ámbito y ha lamentado "la falta de liderazgo a la hora de hacer efectivos los compromisos".

Desde la bancada socialista, Álvaro Foncea ha criticado que el Equipo de Gobierno municipal hace un anuncio "sin plazos y sin presupuestos". "Todo esto es un brindis al sol porque no se concreta en nada. A día de hoy lo único que vamos a tener es otros cuatro años más un solar vacío en la calle Marqués de San Nicolás".

De nuevo, López Araquistáin (PP) ha subrayado que aunque la oposición "hable de sospechas, fracasos o que fue un proyecto que nació viciado" la realidad es que "teníamos una situación bloqueada" cuando llegamos al Gobierno municipal y "nuestra única intención era resolverla". Aunque no salió adelante la construcción del edificio por parte de Bosonit, a partir de ahí lo único que "han querido hacer (la oposición) es un debate a base de ocurrencias de titular".