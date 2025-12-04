Aprobadas dos declaraciones institucionales en apoyo a personas con discapacidad y eliminación violencia contra mujeres

Aprobadas dos declaraciones institucionales contra la violencia de género y en apoyo a las personas con discapacidad - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño ha comenzado con la aprobación de dos declaraciones institucionales, una de ellas en contra de la violencia contra las mujeres -que ha sido aceptada por todos los grupos a excepción de VOX- y otra en apoyo a las personas con discapacidad, con motivo del Día Internacional de las Personas, ésta última a favor por unanimidad.

La presidenta del Pleno, Leonor González Menorca, ha sido la encargada de leer ambas declaraciones. Al respecto del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebró ayer día 3 de diciembre, ha recordado que "sin accesibilidad no hay igualdad" y ha mostrado el compromiso del Consistorio a "hacer de la accesibilidad universal un criterio transversal de la política pública local".

La accesibilidad universal -ha dicho- es una condición esencial para que nuestras ciudades sean espacios de igualdad, inclusión y desarrollo humano sostenible. "Hacer accesibles los entornos, servicios y tecnologías es, en definitiva, asegurar que nadie quede excluido de las oportunidades educativas, culturales, laborales, sociales y políticas".

Al mismo tiempo, la accesibilidad universal constituye un motor de innovación y bienestar colectivo. "Sus beneficios se extienden más allá de los grupos directamente afectados, alcanzando a personas mayores, familias con niños, personas con movilidad reducida temporal y, en general, a cualquier ciudadano o ciudadana en distintos momentos de su vida".

Por ello, ha indicado González Menorca, "construir ciudades pensadas desde la diversidad y para la diversidad significa apostar por comunidades más resilientes, seguras y humanas, donde la igualdad de oportunidades se convierte en un principio tangible y compartido".

"MEMORIA, DENUNCIA Y COMPROMISO"

Con motivo de la eliminación de la violencia contra las mujeres, que se celebró el pasado 25 de noviembre, González Menorca ha recordado que ésta es una fecha de "memoria, denuncia y compromiso".

Una jornada "para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, para acompañar a las supervivientes y sus familias y un día para rememorar el compromiso de nuestro pais con una vida libre de violencia para mujeres y niños".

La violencia de género demuestra "la desigualdad, es un ataque directo a los valores democráticos y a la dignidad de las mujeres, por el mero hecho de serlo". Como ha reconocido "es un problema de estado". Además, ha señalado que reviste "una especial gravedad cuando se trata de mujeres migrantes y con discapacidad".

Este año se ha felicitado por la renovación del Pacto de Estado contra la violencia de género aprobado en el Congreso y que pasa de 290 a 462 medidas, incorporando nuevas formas de violencia como la económica, la digital o la vicaria". Ésta última, ha dicho, "la más cruel" que el estado debe "prevenir, sancionar y reparar".

Además, desde el Ayuntamiento de Logroño consideran que "el avance logrado en España contra la violencia machista se está rompiendo por el negacionismo, que cuestiona un consenso social construido durante años y ya provoca retrocesos".

En varias ciudades se han eliminado concejalías de Igualdad, se han suprimido minutos de silencio, puntos violetas e incluso obras feministas. Estos gestos "debilitan las políticas públicas, dejan a las víctimas más expuestas y normalizan la violencia. Negar esta realidad perpetúa el ciclo de agresión y busca dejar a las mujeres desprotegidas".

SOSTENER EL PACTO DE ESTADO

Por eso es imprescindible sostener el Pacto de Estado, cumplir el Convenio de Estambul y garantizar áreas de Igualdad con recursos suficientes. Cambiar "violencia machista" por "violencia intrafamiliar" forma parte de un proyecto reaccionario que intenta borrar las desigualdades estructurales y devolver a las mujeres a roles tradicionales.

Con todo ello, finaliza la presidenta del Pleno, "reafirmamos nuestro compromiso con la atención y reparación de la violencia machista. No daremos ni un paso atrás en esta lucha porque es nuestra responsabilidad acabar con la violencia contra las mujeres".

Antes de su votación han instado a todos los grupos del Ayuntamiento "a unirnos en esta causa" y ha ratificado "su compromiso con la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones".