Aprobado, con críticas de oposición por "mala gestión", un suplemento de crédito de 3,5 millones para amortizar préstamo

LOGROÑO, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado, entre críticas de la oposición por "mala gestión presupuestaria", un suplemento de crédito por importe de 3,5 millones de euros para amortizar diversas cantidades de préstamos pendientes del Consistorio de los años 2016, 2017 y 2018. Con todo, el acuerdo se ha adoptado en el pleno ordinario de abril con la unanimidad de todos los grupos.

Como ha detallado el concejal de Administración Pública, Francisco Iglesias, se trata de realizar "amortización anticipada de tres préstamos por 3,55 millones", correspondientes a 2016 -980.000 euros de inversiones-, 2017 -1,82 euros de inversiones- y 2018 -del soterramiento, 750.000 euros-.

Se trata, ha dicho el edil, del primer acuerdo derivado del nuevo plan de gestión municipal, aprobado la semana pasada, y que, en sus palabras, logrará que "obligaciones de pago del Ayuntamiento de Logroiño se vean minoradas de inmediato y también para ejercicios futuros

A las críticas de la oposición, en concreto, del PSOE, Iglesias ha tirado de ironía, señalando que "el soldado Sánchez, salvando el Ayuntamiento de Logroño, cuando no tiene PGE desde hace años y ha aprobado más de 40 subidas fiscales en lo que va de este mandato".

Y ha defendido, también frente a las críticas socialistas, que "sus falsas atribuciones de responsabilidades ya no cuelan, la mayoría absoluta no da el dinero, posibilita realizar unas ciertas políticas, pero no da dinero", por lo que ha concluido diciendo al PSOE que "inste a su Gobierno nacional a que haya PGE".

En el turno de Grupos, el portavoz regionalista Rubén Antoñanzas ha señalado que este acuerdo "se hace en cumplimiento de lo que marca la ley, no es resultado de su plan de gestión", gestión que ha calificado como "incapaz, con muchos proyectos en barrios que no se han hecho", y a la que ha sumado "un atraco a los bolsillos con los impuestos, cuando decían que los iban a bajar", mientras que ha apelado a que "les hagan también exigencias al Gobierno regional".

El portavoz del PSOE Luis Alonso, por su parte, ha insistido en que "es la primera modificación presupuestaria de este año, con causa en liquidación del presupuesto 2024, que ha respondido a una forma de gestionar desconcertante y caótica", con ejemplos como solo un 2,7 por ciento de enajenaciones ejecutadas, o 1,9 millones recaudados de menos en el IBI.

"Y para llegar a tener superávit han llegado las inejecuciones, con un baile de cifras sorprendente. Pero además, este superávit y este cuadrar las cuentas se ha hecho gracias a Papá Estado y a la política económica del Gobierno de Pedro Sánchez, menos mal. Y 2025 se empieza hasta peor, tarde y con ahorro negativo. Éste no lo va a salvar ni Sánchez", ha finalizado.

SEGUNDO SUPLEMENTO.

También se ha aprobado, igualmente por unanimidad, un segundo suplemento de crédito, en este caso, como ha apuntado Francisco Iglesias, para cumplir con el compromiso de ejecución del proyecto de Gemelos Digitales por convenio con el Gobierno de La Rioja.

La parte que tenía que aportar ayuntamiento "es de 850.000 euros", ha especificado el edil, que se detrae de dos apartados de remanentes -21.387 de remanentes para gastos generales y 828.613 de remanentes para gastos con financiación afectada-.

En este caso, también con críticas de la oposición, la portavoz de UP-IU Amaia Castro ha afeado al Gobierno local que "la partida para este tema no estaba presupuestada, cuando sabían que tenían que aportar un 12%", mientras que Luis Alonso ha recordado que este proyecto se puede realizar "con Fondos UE que llegan gracias al anterior Gobierno riojano".

"BLOQUEO" DE 800.000 EUROS.

Por último, por vía de urgencia -rechazada por la oposición-, se ha introducido un asunto nuevo, que, en palabras de Francisco Iglesias, supone, también en el marco del nuevo plan de gestión municipal, la posibilidad de no disponibilidad de saldo de crédito de determinadas partidas presupuestarias, en este caso, 800.000 euros correspondientes a varios conceptos del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Ha argumentado "la urgencia de traerlo al pleno no porque sea urgente, sino por plazos administrativos", al tiempo que ha señalado que "este asunto se llevaba ya trabajando hace tiempo, y con plan de gestión aprobado el viernes, se trae porque está preparado, para qué esperar".

En este sentido, Iglesias ha rechazado las críticas unánimes de la oposición, que han lamentado "un recorte" en políticas de servicios sociales, alegando que "son ajustes técnicos de partidas, el fin ya lo verán en unos días cuando vayamos trayendo cosas a este pleno, será para amortización de deuda y para la rebaja de cargas fiscales que tenemos".

En su turno en contra, Amaia Castro ha lamentado que "estamos bloqueando temas de servicios sociales, es la primera vez que se usa esta figura, no entendemos la urgencia de bloquear unos sobrantes". Algo en lo que ha coincidido Rubén Antoñanzas, señalando que "ojalá lo retirasen, porque acaban de recortar 800.000 euros a los servicios sociales de la ciudad".

También la portavoz de VOX, María Jiménez, ha criticado que "mal empezamos con el plan de gestión cuando lo primero que se trae es poner en peligro los servicios esenciales de la ciudad, deciden tapar agujeros con recortes, no es una decisión contable, sino política, porque podrían reducir gastos en otras áreas, como Alcaldía".

Y para el socialista Iván Reinares, "es un tijeretazo para tapar agujeros de un presupuesto mal hecho y cuando toca ajustar, de todas las áreas en las que lo podían hacer, solo lo hacen en servicios sociales, cuando, si hay sobrante, lo lógico es que se use en el propio sistema de servicios sociales, no para otra cosa no presupuestada correctamente en su debido momento".

ALCALDE.

Para cerrar el debate de este punto, ha intervenido el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, quien ha asegurado que el Gobierno local está haciendo "una gestión responsable, fiable, previsora y profundamente social, superando etapas de gestión desordenada". "¿Se es capaz de gestionar rebajando impuestos y dando mejores servicios? Sí, y lo estamos demostrando", ha subrayado.

Ha puesto como ejemplos "las licitaciones, trabajando bien los pliegos; la atención a domicilio, con criterios más modernos y ahorrando 800.000 euros; el contrato de jardinería, que llevaba años sin salir, y que ya está adjudicado ahorrando 1 millón de euros al año que seguramente se va a poder reaprovechar".

A ello, ha unido que "además, se pueden hacer inversiones", en lo que ha citado la pasarela de Gonzalo de Berceo, La Villanueva, mejoras en la Fuente de Los Tilos, "que el otro día se desatasca un PERI para vivienda en Varea", o que "ingresamos más de 3 millones en cinco parcelas municipales para vivienda, hacemos política social con patrimonio municipal e ingresando dinero además".

Ha avanzado que "este panorama va a seguir dando alegrias: vamos a drenar el ebro, a mejorar el ciclo del agua, a arreglar el desaguisado mayúsculo de Cien Tiendas empezando por Beti Jai, a arreglar la Glorieta, a arreglar problemas históricos en calles Lardero o Vitoria, a cerrar algo que ustedes empezaron como el Mercado San Blas, o a comenzar de inmediato el gran proyecto de la antigua estación de buses".

"Y todo se hace mejorando la gestión, también con el Gobierno de La Rioja, como la mejora de las instalaciones deportivas. Frente a esto, un Gobierno de España que está comprando con el dinero de todos cada día de permanencia en La Moncloa, mientras que se olvida de los presupuestos, una fiesta que pagamos los ayuntamientos. Pero pese a todo, lanzo un mensaje optimista y esperanzador, porque Logroño está magnificamente gestionado y nada se va a resentir", ha finalizado.