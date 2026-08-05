Aprobado expediente de contratación del servicio de recogida y fomento del bienestar de animales de compañía hasta 2031

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LOGROÑO, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Logroño ha aprobado el expediente de contratación del servicio integral de recogida, atención veterinaria, custodia y fomento del bienestar de animales de compañía en el término municipal de Logroño.

La licitación de este servicio se realiza por una cuantía total de 1.999.680,65 euros (IVA incluido), gasto que se desglosará por anualidades hasta 2031. El acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local se publicará en el Perfil del Contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

El contrato incluye todas las actuaciones que, relativas a animales de compañía y dentro de las competencias municipales, pudieran precisarse en base a la normativa vigente de protección y bienestar animal, como la Ley 7/2023 de 28 de marzo de Protección de los Derechos y Bienestar Animal y la Ordenanza Municipal de Tenencia Responsable y Protección de los Animales de Logroño.

Se busca, por tanto, una adecuación y ampliación del servicio según la normativa vigente, no solo para el cumplimiento de las responsabilidades municipales sobre animales de compañía, sino también sobre las que en un futuro cercano pudieran ser precisas, en el marco del desarrollo de dichas normativas tanto a nivel autonómico y/o nacional como europeo.

En el año 2025, dentro del servicio del Centro de Acogida de Animales, se registró la entrada de un total de 443 animales, de los cuales 225 correspondían a la especie canina, 171 a la felina y 47 a otros (hurones, aves, etc.)

ESTUDIO DE DETALLE EN EL CAMPILLO

Además, la Junta ha aprobado inicialmente un Estudio de Detalle en las parcelas 25 y 26 del Plan Parcial 'El Campillo'. En dichas parcelas se prevé desarrollar un total de 83 viviendas. El acuerdo se someterá a información pública por un plazo de 20 días, mediante la publicación de anuncios en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), en un diario de difusión local, en el Tablón de Edictos municipal, así como mediante notificación personal a los interesados.