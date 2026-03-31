Aprobado un presupuesto de 6 millones para ayudas al alquiler y 2 millones para el Plan Revive

Archivo - Las ayudas al alquiler están destinadas a jóvenes - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en el día de hoy, un presupuesto de seis millones de euros para ayudas al alquiler, de las que el año pasado se beneficiaron 227 personas, y dos millones para el Plan Revive.

El portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez, ha informado de los asuntos tratados en Consejo de Gobierno, entre los que se encuentran ayudas al acceso a la vivienda.

Con respecto al alquiler, se trata de la convocatoria del Bono Alquiler Joven, un programa de ayudas destinado a favorecer el acceso a la vivienda a los jóvenes menores de 36 años, a los que concede una subvención de 250 euros al mes para el pago de la renta. Se prevé que el plazo de presentación de solicitudes comience en el mes de abril.

De este modo, se otorgan ayudas para acceder a una vivienda o habitación habituales, en régimen de alquiler o de cesión de uso, a las personas jóvenes con escasos recursos económicos.

La renta de la vivienda deberá ser igual o inferior a los seiscientos euros, y no superar los trescientos euros en el caso de la habitación. Un total de 227 jóvenes riojanos se beneficiaron de este programa de ayudas durante el 2025.

La subvención, que podrá reconocerse a efectos del 1 de agosto de 2025, se concederá a las personas beneficiarias desde el mes siguiente a su solicitud y por el plazo de dos años.

Se extinguirá, además de por el resto de causas previstas en las bases reguladoras, al cumplir el beneficiario los 36 años. Asimismo, el contrato objeto de la subvención deberá tener una duración mínima de un año.

Los solicitantes deberán disponer de al menos una fuente regular de ingresos que les reporte unas rentas anuales, incluidas las de las personas que tengan su domicilio habitual y permanente en la vivienda, iguales o inferiores a tres veces el IPREM.

El Bono Alquiler Joven complementará la ayuda concedida al alquiler joven (SAJ) hasta el 75 por ciento del importe de la renta en el caso de compatibilidad.

Si conviven dos o más personas jóvenes arrendatarias, la ayuda a conceder se dividirá a partes iguales entre los jóvenes titulares del contrato de arrendamiento, salvo que el contrato fije una cuantía diferente para cada arrendatario.

La convocatoria, gestionada por la Dirección General de Urbanismo y Vivienda del Gobierno de La Rioja y financiada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, está regulada en el Título I del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se regula el Bono alquiler joven y el Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

PLAN REVIVE: AMPLIACIÓN DE CRÉDITO

Con respecto al Plan Revive, el Consejo de Gobierno ha autorizado adicional de 2.005.000 euros para seguir abonando las más de mil solicitudes registradas hasta la fecha dentro de este plan para la compra, rehabilitación y autopromoción de vivienda habitual y permanente en el medio rural.

Con esta inversión, ya se han aprobado un total de 15,1 millones de euros desde la puesta en marcha de esta línea de ayudas, en mayo de 2024, superando en 3,1 millones la cuantía prevista (doce millones) inicialmente para toda la legislatura.