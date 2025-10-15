Aprobado el proyecto de eficiencia energética del bar de La Grajera, con idea de que funcione para el próximo verano

Archivo - Foto de archivo del bar de La Grajera, ya cerrado - PP LOGROÑO - Archivo

También se ha dado luz verde en la Junta de Gobierno Local a la rehabilitación ecoeficiente del fielato del Puente de Piedra

LOGROÑO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este miércoles, en Junta de Gobierno Local, el proyecto de eficiencia enérgetica del bar de La Grajera. Una instalación para la que, como ha señalado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, una vez que se realicen estos trabajos, se tiene idea de que esté en funcionamiento el próximo verano.

Sanz ha recordado que "el Ayuntamiento de Logroño recibió el pasado mes de julio una financiación de 991.334 euros, procedentes de fondos europeos Next Generation en el marco del Plan Nacional de Sostenibilidad Turística en Destinos Xacobeo 2021 y el Plan de Acciones de Cohesión entre destinos del Camino de Santiago de La Rioja planteado por el Gobierno regional".

Con esta cantidad -y junto a otras iniciativas relacionadas con el CCR, el Cubo del Revellín y el albergue de peregrinos-, "se afrontarán dos proyectos de rehabilitación ecoeficiente en diferentes espacios de ámbito municipal".

El primero, que también conlleva la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo, se centra en el local municipal de hostelería situado en el Parque de La Grajera, así como para los aseos de este espacio recreativo.

De este modo, la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto básico y de ejecución de estos trabajos que serán licitado en los próximos días, además de dar el visto bueno a una inversión de 508.895,61 euros (IVA incluido) para afrontar estos trabajos.

Como ha detallado la portavoz, el proyecto se va a licitar "de manera inminente", de manera que "una vez que esté la licitación, calculamos que tardarán unos meses en comenzar las obras, calculamos que para finales de año o para enero pueden estar ya ejecutándose".

En este sentido, ha añadido Celia Sanz que, para la apertura de esta instalación, "por un lado está este proyecto de eficiencia energética que afecta a la cafetería, pero estamos trabajando de manera paralela ya con la sección de Patrimonio para lo que es la contratación de la concesión" del servicio.

"Nuestra idea es que se trabaje de manera coordinada en el proceso de licitación y ejecución de obras y en la concesión de ese servicio para que efectivamente, y de acuerdo con nuestra idea, es que puedan ir en paralelo para que en el verano esté funcionando, y vamos a trabajar en ello", ha asegurado.

En cuanto al segundo proyecto, se centra en la rehabilitación ecoeficiente de la caseta oeste de arbitrios del Puente de Piedra, para el que la Junta de Gobierno Local ha aprobado el proyecto de obras y un expediente de contratación para su próxima licitación, dotado con una cantidad de 149.040 euros (IVA incluido).