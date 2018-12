Aprobado por unanimidad abrir consultas para poder licitar proyecto y obra de la pasarela de Los Lirios en febrero

Publicado 30/11/2018 14:45:01 CET

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Logroño ha aprobado este viernes, por unanimidad en pleno extraordinario, una enmienda presentada por el Grupo Municipal del PP para abrir consultas preliminares sobre criterios técnicos y económicos que permitar la licitación del proyecto y la obra de la Pasarela de Los Lirios en el próximo mes de febrero.

El pleno extraordinario sobre esta infraestructura había sido pedido por los cinco Grupos de la oposición municipal -PSOE, Cambia Logroño, Ciudadanos y Partido Riojano- ante lo que consideraban "inacción" del equipo de Gobierno en este tema, sobre todo, tras el rechazo, en el pleno ordinario de noviembre, de la modificación de créditos para la realización de un concurso de ideas como planteaba el Gobierno Local.

En su argumentación, el portavoz regionalista, Rubén Antoñanzas, ha señalado que este rechazo a la propuesta del Ejecutivo municipal se debió "a su incapacidad de llegar a acuerdos" ante la propuesta del concurso de ideas, a la que se oponía la oposición, y ha afeado que "tratan ahora con su enmienda de vendernos que la pasarela se va a hacer por su impulso, y no es así".

Ha criticado que "no se ha sido capaz de dotar de dotaciones e infraestructuras" al barrio de Los Lirios. Por eso, ha recalcado que la iniciativa, en este caso, ha partido de la oposición, y se ha mostrado "orgulloso" por la "capacidad de dialogar por parte de algunos", gracias a lo que "va a ser realidad una infraestructura muy demandada".

Por parte de Ciudadanos, su portavoz Julián San Martín ha asegurado que "por temas de seguridad, la pasarela es absolutamente necesaria y muy demandada hace mucho tiempo en un barrio que tiene pocas dotaciones", al tiempo que ha achacado al equipo de Gobierno "pocas ganas de hacer la pasarela, hemos tenido que hacer este pleno extraordinario para que se lleve adelante".

Igualmente, ha lamentado que "el diálogo no ha existido", aunque se ha felicitado porque "si entre todos sacamos esto adelante, es bueno para logroño y para los logroñeses, es necesario y urgente". En estos argumentos ha incidido la edil 'naranja' María Luisa Alonso, quien ha afirmado que "con diálogo, se hubiera ahorrado tiempo" y ha subrayado "la generosidad" de todos para aprobar la pasarela.

Desde Cambia Logroño su portavoz, Gonzalo Peña, ha criticado "las formas" del equipo de Gobierno del PP "que debería preguntarse por sus formas, achacando la responsabilidad a la oposición", cuando, ha recordado "ha sido la oposición quienes hemos planteado este pleno extraordinario".

"Lo que queremos es una solución para los vecinos del barrio, que llevan exigiendo demasiado tiempo, en un barrio infradotado, sin centro de salud, sin colegio y sin un paso seguro", ha afirmado Peña, quien ante el concurso de ideas "que solamente dilata más la tramitación", ha señalado que "queremos desatascar este situación, lo importante de este pleno es que la pasarela por fin va a salir adelante".

La portavoz del PSOE, Beatriz Arraiz, ha apuntado se está ante "un problema de seguridad, un compromiso político y un incumplimiento histórico" y ha apuntado que, "si se hubiera hablado con la oposición, podríamos haber evitado este pleno". Con todo, ha lamentado que "parece hora que la solución viene del PP, cuando viene de la negociación de todos".

Para Arraiz, "hemos perdido tiempo y dinero", aunque ha reconocido que "hemos llegado a buen acuerdo, y espero sinceramente que lo que aprobamos hoy implique comenzar de una vez con obra necesaria, con una solución a los problemas, que veamos que por fin pasarela es una realidad, que es lo que todos queremos".

El concejal de Movilidad, Francisco Iglesias, ha criticado el "tono catastrofista y agresivo de la oposición", a lo que ha contrapuesto la enmienda aprobada hoy, "fruto del consenso y el diálogo", un acuerdo "constructivo, que beneficia a todo el mundo".

Ha señalado que esta propuesta cuenta "con una parte técnica fundamental, para tener opciones donde elegir la mejor pasarela, y con una parte económica, gracias lo que cual podremos ajustar el presupuesto de licitación, y eso es bueno para los vecinos y para el Ayuntamiento". Sin embargo, ha advertido que los plazos marcados, con la licitación prevista para febrero "son muy ajustados", aunque ha asegurado que "intentaremos cumplir".

En el turno de portavoces, el 'popular' Javier Merino ha criticado a los grupos de la oposición utilizar el barrio de Los Lirios "como arma electoral" y ha recordado que "hay gente en otros barrios de Logroño que también tienen derecho a otras dotaciones". Y, respecto al rechazo a la propuesta en el pleno ordinario, ha lamentado que la oposición "querría un gobierno manejable", por lo que les ha retado a que "si quieren eso, hay un instrumento, la moción de censura, aplíquenlo".

Para cerrar el debate, ha intervenido la alcaldesa, Cuca Gamarra, quien ha señalado a la Corporación que "sería bueno que, al hablar de Los Lirios, hablemos en positivo, es un gran barrio que aspira a tener más dotaciones e infraestructuras, a mejorar".

"No es bueno lanzar mensajes negativos, cuando hay vecinos que no se ven representados cuando se dice que el barrio está abandonado o que es de segunda, solamente por obtener rédito político. Con esto, parece que atacan al PP y a este Gobierno municipal, pero lo que acaban haciendo es devaluar las propiedades de las familias que viven allí, no hagan afirmaciones que no son ciertas, y tengan sensatez", ha dicho.

Con rotundidad, la primera edil ha afirmado que "Los Lirios no es un barrio incomunicado ni inseguro" y ha emplazado a los Grupos "a la reflexión sobre si mensajes de incomunicación e inseguridad son sensatos, porque no son ciertos". Por último, Gamarra se ha felicitado "por el acuerdo por unanimidad sobre la pasarela, poder seguir trabajando en la línea comprometida, es bueno sumar esfuerzos para alcanzarla un día, y no poner más zancadillas".