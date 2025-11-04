Aprobados 2,1 millones de euros para licitar el contrato de mantenimiento y mejora de la plataforma 'Racima' - EUROPA PRESS

LOGROÑO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto de 2.133.121,10 euros, para la licitación del contrato del servicio de mantenimiento, mejora y evolución de la plataforma 'Racima' para los centros de educación no universitaria sostenidos con fondos públicos del Ejecutivo riojano.

El nuevo contrato, financiado en parte por la Unión Europea a través del Programa Operativo FEDER, debe garantizar la evolución tecnológica, el crecimiento y la funcionalidad de la plataforma, así como los servicios en los ámbitos de gestión de centros y profesorado, el seguimiento y la participación de los tutores legales y el alumnado de cada centro, tal y como ha explicado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez.

Además, se deberán identificar las nuevas necesidades que justifiquen la contratación de los servicios correspondientes para la evolución de la plataforma que garanticen unas prestaciones más eficientes y mejoren la experiencia del usuario.

'RACIMA'

'Racima' es la plataforma de gestión integral educativa del Gobierno de La Rioja. Desde el año 2011 se han implantado diferentes funcionalidades y módulos que han facilitado y centralizado la gestión y el seguimiento de gran parte de los procedimientos académicos y administrativos, tanto en el ámbito de los servicios centrales de la administración educativa, como en los propios servicios que gestionan los centros docentes.

En la actualidad, unos 150 centros de educación riojanos y 55.000 alumnos, con sus tutores legales correspondientes, utilizan Racima. La plataforma soporta una media de 6.000 accesos diarios, con picos simultáneos de hasta 900 peticiones. Su mensajería interna soporta cerca de 1.000 mensajes diarios.