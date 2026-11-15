ARAD Rioja, 'La Mirada de Lola' y el Área de Violencia de Género de la Guardia Civil, Meninas 2026

Las Meninas 2026 reconocen a ARAD, al grupo 'La Mirada de Lola' y a dos guardias civiles del área de violencia de género - DELEGACIÓN DE GOBIERNO

LOGROÑO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

En el marco de las conmemoraciones del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el premio Las Meninas 2026 reconocerá su trabajo a ARAD Rioja, al grupo de trabajo de periodistas 'La Mirada de Lola' y a las guardias civiles del Área de Violencia de Género Verónica Hidalgo y Seila Fuente.

Tal y como ha informado la Delegación del Gobierno de España en La Rioja, en la la XIV edición de los Premios Meninas 2026 se ha decidido otorgar el galardón a la Asociación Riojana para la Atención a personas con problemas de Drogas (ARAD Rioja) por su programa innovador Comunidad GPS, orientado mujeres víctimas de violencia de género con adicciones.

También a 'La Mirada de Lola', un grupo de trabajo de periodistas de la Asociación de la Prensa de La Rioja que vela por el cumplimiento de los criterios éticos en la cobertura informativa de la violencia sobre la mujer.

Por último, a Verónica Hidalgo Domínguez y Seila Fuente Diez, guardias civiles en La Rioja por su trayectoria en la gestión de los equipos VioGén en la comunidad autónoma.

Los galardones Meninas, creados por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dependiente del Ministerio de Igualdad, se entregan anualmente en el marco de las conmemoraciones del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

De esta forma, reconocen la labor de personas, colectivos, proyectos, instituciones y entidades que destacan por su compromiso en la prevención y erradicación de la violencia machista.

El acto de entrega de los reconocimientos Meninas 2026 tendrá lugar el martes, 24 de noviembre, a las 18:00 horas, en el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) en Logroño.

GALARDONES 2026

La primera Menina se concede a la Asociación Riojana para la Atención a personas con problemas de Drogas (ARAD Rioja) por su proyecto innovador Comunidad GPS.

Desde la Delegación de Gobierno se ha destacado cómo, en el año 2025, promovió y finalizó de forma exitosa este programa orientado a fomentar la participación activa, el intercambio de conocimientos y la implicación comunitaria en el ámbito de las mujeres víctimas de violencia de género con adicciones.

La finalidad de este proyecto es abordar, de forma coordinada e integral, situaciones en las que confluyen violencia de género y adicciones, incorporando un enfoque de derechos humanos y fortaleciendo la respuesta comunitaria ante realidades complejas marcadas por la vulnerabilidad y la exclusión.

Comunidad GPS La Rioja, ha destacado, ha facilitado la coordinación entre entidades sociales, servicios sanitarios, administraciones públicas, fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales de intervención y agentes comunitarios, poniendo en valor el conocimiento existente y reforzándolo con nuevas herramientas, vínculos y metodologías compartidas.

Por otro lado, la segunda Menina reconoce la labor de 'La Mirada de Lola', grupo de trabajo de periodistas de la Asociación de la Prensa de La Rioja, que vela por el cumplimiento de los criterios éticos en la cobertura informativa de la violencia machista.

Desde la Delegación de Gobierno se ha incidido en que los medios de comunicación tienen la obligación de visibilizar y denunciar la violencia de género para sensibilizar, educar, formar e informar.

Por ello, ha visto, es fundamental su responsabilidad con el tratamiento de la violencia machista, debido a su influencia en la percepción pública, la concienciación y la acción.

Desde 'La Mirada de Lola', ha explicado, se abordan las noticias publicadas en medios riojanos relacionadas con la violencia machista y se analiza el tratamiento en las mismas, trabajo que concluye con un informe que se envía a los asociados y asociadas para fomentar un periodismo responsable, honesto y riguroso para informar sobre la violencia de género.

Por último, la tercera Menina se concede a Verónica Hidalgo Domínguez y Seila Fuente Diez, que pertenecen al Área de Violencia de Género de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Rioja.

Este galardón, ha relatado, pone en valor sus trayectorias en la gestión de los equipos VioGén de la Guardia Civil en la comunidad autónoma, así como su compromiso e implicación personal, sin dejar de lado su sensibilidad y respeto hacia las víctimas.

Verónica Hidalgo Domínguez y Seila Fuente Diez han colaborado activamente con distintas entidades - Delegación del Gobierno, Universidad de La Rioja y Observatorio de Violencia de Género de La Rioja, entre otras- para la prevención de la violencia machista.

Además, ha dicho, destacan por la dedicación y predisposición que siempre han mostrado para impartir formación del aplicativo VioGén y otras cuestiones relativas a la violencia de género a distintos profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y otros ámbitos.