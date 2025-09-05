ARAG-ASAJA alerta de que estamos ante "la vendimia de la vergüenza" por los precios de la uva en el centenario de Rioja

El presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, y el secretario general, Igor Fonseca, frente a los carteles de la campaña - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de La Asociación Riojana de Agricultores y Ganaderos (ARAG-ASAJA), Igor Fonseca, ha alertado hoy de que, en pleno centenario de Rioja, estamos ante "la vendimia de la vergüenza" por los precios que van a pagar las bodegas por la uva.

Fonseca, en declaraciones ante los medios de comunicación junto al presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, se ha referido a una "situación de precios vergonzosos" en plena vendimia.

Algo que ha llevado a esta entidad a colgar carteles, frente a la sede de Grupo Rioja, clamando: "Sin viticultores no hay Rioja, y sin unos precios justos tampoco hay viticultores".

Precios "vergonzosos, de ruina", que los viticultores llevan "seis campañas sufriendo, con unos precios por debajo de los umbrales de rentabilidad", que hace que estén en números rojos.

Paradójicamente, ha añadido, "nos encontramos ante una vendimia que, por lo que parece, va a ser muy corta en producción; posiblemente entre las históricas de corta producción".

Por otro lado, ha indicado que hay muchas bodegas que, "a estas alturas, con cerca de 24 millones de kilos de uva que se han entrado ya en las bodegas, ni siquiera han comunicado el precio posible a sus proveedores, y esto genera muchísima inseguridad y muchísima intranquilidad".

Pérez ha lamentado: "Con todo lo que hemos trabajado este año, con todo lo que hemos invertido para traer adelante nuestra escasa cosecha de uva, y aún así los precios que, supuestamente, vamos a percibir por nuestra uva, pues están por debajo, muy lejos de lo que son nuestros costes de producción".

Con respecto a qué podría ser un precio justo, Fonseo ha señalado que eso "va a depender" porque "cada viticultor tiene sus costes" y "cada bodega tiene su tipo de vinos y sus exigencias".

"Pero las bodegas conocen perfectamente la realidad de la uva que compran, la de sus viticultores, sus costes, y tienen que cobrar en consecuencia", ha aseverado.

"Lo que piden los viticultores es rentabilidad, lógicamente, y los precios que estamos viendo ahora no son precios rentables, están por debajo incluso de los costes de producción. Y empatar en costes de producción da poco rentabilidad, nadie trabaja para empatar", ha clamado.

Con respecto a la Ley de la Cadena Alimentaria, ha considerado que cualquier administración, "tiene muy pocos instrumentos políticos para perseguir y penalizar ese tipo de acciones de determinadas bodegas que están pagando precios ruinosos".

Por último, ha señalado que el cartel de la campaña es el que utilizan en el sindicado para la campaña de la renovación del personal, aunque sin el logo de ARAG-ASAJA, para que sea representativo de todos los viticultores.

Ha lamentado que, "desgraciadamente, la joya que teníamos en Rioja, el estado de los viñedos que eran preciosos como un jardín, nada tiene que ver el estado de hoy; muchos tienen hierba o no tienen los tratamientos adecuados, y sin ya mencionar los viñedos abandonados por falta de rentabilidad".