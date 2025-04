ARAG-ASAJA celebra asamblea con la vista puesta en los aranceles EEUU y en recuperar la rentabilidad del sector primario

LOGROÑO, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria ARAG-ASAJA celebra este viernes su Asamblea General con la vista puesta en la repercusión en la región de los aranceles anunciados por el presidente estadounidense Donald Trump y, especialmente, en recuperar la rentabilidad del sector primario.

Una falta de rentabilidad que, como ha señalado el presidente de la central, Eduardo Pérez, en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes del inicio de la reunión, está llevando a la pérdida de explotaciones -1.900 en los últimos tres años, ha cifrado- y a una situación "muy complicada" en general.

Más de 400 socios estaban llamados hoy a reunirse en la asamblea general "en la cual queremos analizar la situación que atraviesa el sector hoy en día, un sector que está muy castigado, muy mermado, y en donde su rentabilidad, en algunos casos, es nula".

"Y así -ha recalcado Pérez- estamos viendo las estadísticas, que según el INE, en estos últimos tres años, más de 1.900 explotaciones han desaparecido en La Rioja. Y esto tiene que ver exclusivamente con la nula o escasa rentabilidad que tenemos en nuestras explotaciones".

A la asamblea estaba prevista la asistencia del técnico de ARAG-ASAJA en Bruselas, José María Castilla, "con quien valoraremos la situación en Bruselas y también las medidas que estamos trabajando a nivel europeo para trasladarlas a nivel nacional y también aquí a nivel regional, para revertir esta situación que tenemos hoy en día en nuestro sector".

Además, dada la prevista presencia también del presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, y de los consejeros de Hacienda, Alfonso Domínguez, y Agricultura, Noemí Manzanos, "aprovecharemos igualmente para expresar nuestras diferentes reivindicaciones".

Ha sumado a todo ello "la valoración de la situación que, con las últimas noticias de los aranceles del señor Trump, van a lastrar todavía más los diferentes cultivos", ya que, como ha recordado, "es un país en el cual exportamos muchos de nuestros productos que producimos, ya sean las frutas, los cítricos, las carnes, los cereales, pero también el vino".

"Lo que pedimos tanto a la Unión Europea como a nivel nacional es que se tomen medidas y que no seamos, como siempre, una moneda de cambio el sector primario. Lo que merecemos es un respeto y que se nos trate como tal y no como siempre, jugando a las guerras geopolíticas de otros", ha exigido.

Y también "aprovechando este mes de abril, que tenemos también la renovación al Consejo Regulador de la DOCa Rioja, pondremos sobre la mesa las diferentes medidas que vamos a aportar de cara a estas elecciones".

"Es muy importante que no olvidemos la importancia del viticultor en este Consejo Regulador y lo que queremos es vender y equilibrar una vez por todas la oferta de demanda y recuperar la rentabilidad que tenían en taño los viticultores. Porque no hay que olvidar que sin viticultores no hay Rioja", ha reseñado el presidente de ARAG-ASAJA.

ARANCELES.

En cuanto al tema de los aranceles, Pérez ha considerado que, "sobre todo, lo primero es que hay que trabajar diplomáticamente a nivel europeo y, sobre todo, hay que excluir al sector primario de estas guerras arancelarias que tenemos por diferentes motivos".

"Hace unos años fue el tema de Airbus, en el que no sé por qué, se metió al sector primario de por medio, ahora son otros aspectos y se sigue metiendo al sector primario. Al final lo que tenemos que hacer es excluir al sector y centrarnos en otro tipo de cosas y no siempre cargar contra este sector que ya bastante mal lo está pasando", ha reivindicado.

Precisamente en este sentido, y de cara a la recuperación de la rentabilidad que es la principal preocupación del sector, Eduardo Pérez ha apuntado la importancia de que "el político tanto a nivel nacional y europeo legisle de cara al sector, no a espaldas del sector".

En sus palabras, "hay diferentes normativas que lo único que nos están haciendo es lastrarnos a nivel productivo y a nivel de rentabilidad y desde luego lo que tenemos que hacer es que los políticos se sienten y escuchen al sector".

"Lo que no puedes -ha defendido- es cargarnos continuamente de más exigencias y mientras, que todos esos productos que vienen de terceros países entren libremente por nuestras fronteras, haciéndonos esa competencia desleal que nos están haciendo continuamente".

En el caso de la renovación del Consejo Regulador, Pérez ha reseñado que "el problema que tenemos de rentabilidad es ese desequilibrio de oferta-demanda, tenemos una situación muy complicada".

Ante ello, "lo que estamos trabajando en las diferentes reuniones que estamos yendo a Bruselas y a nivel nacional es traer la medida del arranque voluntario de Viñedo a La Rioja que sería la herramienta más rápida y eficaz para equilibrar la oferta-demanda que tenemos hoy en día".

Ha calculado que "estamos trabajando en traer esa herramienta, y parece ser que va a ser aprobada en torno a los meses de junio o julio por la Comisión Europea, con el el documento que ha expuesto el comisario Hansen".

"Lo que pedimos es una financiación acorde a esa medida y recuperar lo que decimos de la rentabilidad. Y es que el sector no puede, los viticultores no pueden seguir año tras año, ya llevamos cinco campañas muy complicadas y ya no pueden seguir así", ha finalizado advirtiendo el responsable de ARAG-ASAJA.