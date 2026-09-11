ARAG-ASAJA dice de que la subida del cereal "no garantiza la rentabilidad en una campaña con un 30% menos de cosecha"

LOGROÑO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA advierte de que "la subida que registran las cotizaciones del cereal en las lonjas desde principios de julio no es, en sí misma, una buena noticia para el agricultor". Responde sobre todo "a la inestabilidad geopolítica, y un mercado que se mueve a golpe de conflictos no da al sector la certidumbre que necesita para planificar sus siembras, sus inversiones y sus costes".

Detrás del alza están los conflictos que dificultan las exportaciones de Rusia y Ucrania, la sequía en Europa -la Comisión Europea prevé 262,8 millones de toneladas de cereal en la UE, un 9,3 por ciento menos que en 2025- y la evolución de las producciones mundiales. Para ASAJA, "la inestabilidad geopolítica no es un factor fiable ni cómodo para asegurar un futuro rentable: lo que hoy sube los precios puede hundirlos mañana. El sector necesita estabilidad y tendencias constantes".

300 EUROS, EL UMBRAL DE LA RENTABILIDAD

"En un año de cosecha normal, sin caída de producción, el cereal solo es rentable por encima de los 300 euros por tonelada". Hoy el trigo ronda los 230 euros, la cebada no llega a 220 y el maíz se mueve en torno a 240: el trigo tendría que subir más de un 30 por ciento y la cebada, cerca de un 40 por ciento.

"Este año ni siquiera con estos precios se puede hablar de rentabilidad, porque la producción ha caído en torno a un 30 por ciento: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estima 14.5 millones de toneladas de cereal de invierno, frente a más de 22 millones en 2025", ha manifestado.

INCERTIDUMBRE SIN RESPUESTA

"Tras cuatro campañas con graves problemas de rentabilidad y con la superficie sembrada en retroceso, el sector no puede vivir con esta incertidumbre", ha indicado el sindicato.

La organización ha criticado que el Gobierno "no está haciendo nada para solucionar el problema de fondo y reclama control de las importaciones y cláusulas espejo, cumplimiento de la Ley de la Cadena para no vender por debajo de costes, rebaja del coste de fertilizantes y energía y módulo cero en el IRPF para el cereal".

El cereal es estratégico para la alimentación, la ganadería y el medio rural, y su futuro "exige precios que cubran costes y un marco estable".