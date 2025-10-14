ARAG-ASAJA reflexiona, en una jornada, sobre el liderazgo femenino en el medio rural

LOGROÑO 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA ha celebrado el Día Internacional de las Mujeres Rurales reuniendo a mujeres de diversos perfiles del sector agrario y del desarrollo rural en una jornada que ha tenido lugar en Bodegas 'Vinícola Real' de Albelda de Iregua.

Bajo el lema 'El impulso de las mujeres hacia el liderazgo en el medio rural', la organización ha convocado a sus socias agricultoras y ganaderas a una mesa coloquio en la que se ha analizado la brecha de género en el medio rural, las barreras que se han conseguido derribar y a las que todavía tienen que hacer frene las mujeres que viven en entornos rurales.

En este sentido, el presidente de ARAG-ASAJA, Eduardo Pérez, ha reiterado el compromiso de la organización con la igualdad en el sector agrario y el medio rural, con la visibilización del trabajo de las mujeres y ha incidido en la importancia de fomentar su presencia y participación en los puestos de decisión de las organizaciones agrarias.

El evento ha contado con la presencia de la presidenta de ASAJA Mujeres y Asaja Toledo, Blanca Corroto, que ha puesto el foco en la aportación que las mujeres realizan en el sector agrario desde siempre y que en ocasiones no ha sido reconocida, así como en la labor que ASAJA Mujeres está desarrollando para conseguir ese objetivo.

Corroto ha participado en la mesa coloquio en la que ha estado acompañada por Eva Marín, presidenta de ASAJA Joven, Verónica Vidorreta, ganadera y miembro de la Junta Directiva de ARAG-ASAJA, Marina Ruiz, coordinadora técnica de la organización y Esther Rubio, gerente de la Asociación de Desarrollo Rural de La Rioja Oriental. La jornada ha sido clausurada por la Consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Medio Rural, Noemí Manzanos.