ARAG-ASAJA y UAGN instan a convocar el grupo de trabajo para avanzar en la implementación del ajuste de masa vegetal

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

ARAG-ASAJA y UAGN instan a la Organización Interprofesional del Vino de Rioja (OIPVR) a convocar el grupo de trabajo con el que avanzar en la medida de ajuste de la masa vegetal en Rioja.

Ambas organizaciones han reiterado esta petición esta misma semana con el objetivo de la convocatoria del grupo se haga lo antes posible.

Dicha convocatoria fue planteada por ARAG-ASAJA y UAGN, por formar parte de un conjunto de medidas suscrito por el sector en enero de 2025, cuyo objetivo, es implementar propuestas orientadas a aliviar la situación del sector vitivinícola. Para ello, ambas organizaciones trasladaron la importancia de que también estuvieran presentes representantes de las administraciones autonómicas riojana y navarra.

Tal y como recuerda ARAG-ASAJA, este grupo de trabajo debe avanzar en los criterios para la aplicación del ajuste de masa vegetal toda vez que la medida se prevé esté aprobada por Bruselas para finales de este año. Con la luz verde de Europa, la normativa se desarrollará por la administración nacional y autonómica y que deberá contar con la postura del sector vitivinícola. De ahí, la urgencia por una convocatoria del grupo de trabajo, tal y como plantean ARAG-ASAJA y UAGN.

De hecho, el pasado 6 de noviembre el Parlamento Europeo dio luz verde a una serie de mejoras al paquete legislativo del vino presentadas por la Comisión Europea en marzo de este año, el cual contiene un conjunto de medidas orientadas a apoyar al sector vitivinícola europeo.

Liderado por la eurodiputada riojana del Grupo Popular, Esther Herranz, el también conocido como 'Paquete Vino' propuesto por el Parlamento Europeo permitirá, entre otras cuestiones, el uso de fondos europeos para financiar medidas excepcionales, como el ajuste de masa vegetal o arranque, así como la destilación de emergencia. Hasta ahora, estas medidas solo podían ser cubiertas con fondos nacionales.

"No hay tiempo que perder, sobre todo porque la difícil situación por la que atraviesan los viticultores urge a adoptar medidas como las que están defendiendo ARAG-ASAJA y UAGN para contener la pérdida de rentabilidad y, por ende, el abandono de explotaciones".

Ambas organizaciones recuerdan "que para el mantenimiento de una Denominación de cien años de prestigio como es la nuestra, son imprescindibles los viticultores, porque sin ellos no hay Rioja".