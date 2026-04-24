Arceiz ofrece a la concursante calagurritana de MasterChef 14 inaugurar las Jornadas Gastronómicas de la Verdura en 2027

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la concejala de Turismo, Reyes Zapata, han recibido con una gran cesta de verduras a la concursante calagurritana de MasterChef 14, Ana Jiménez - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la concejala de Turismo, Reyes Zapata, han recibido con una gran cesta de verduras a la concursante calagurritana de MasterChef 14, Ana Jiménez. Tras su paso por el programa, aún en emisión, 'Annie' ha compartido su experiencia, destacando los retos que ha supuesto esta nueva experiencia.

"Tenía muchas ganas de participar y estoy aprendiendo mucho. Estoy feliz", "El casting tiene muchos procesos y yo ya pasé anteriormente unos cuantos, en otros directamente me dijeron que no. Pero quien la sigue la consigue, y ya me conocéis. No he parado en la cocina de la casa. He estado todo el día, mañana, tarde y noche practicando", ha comentado la concursante.

En los programas que ya han podido ver lunes por la noche en Televisión Española, Ana María Jiménez ha promocionado en repetidas ocasiones Calahorra y sus campos "Tenéis que venir a Calahorra. No he parado de recomendar la ciudad en el programa. Ya les he propuesto que hagan una prueba de exterior aquí". Tras su llegada a la ciudad dice haberse sentido "muy agradecida y arropada. La gente está muy emocionada".

Por su parte, la alcaldesa Mónica Arceiz ha querido agradecerle la promoción que hace de Calahorra. "Es un orgullo verte llevar el nombre de nuestra ciudad por bandera, hablando siempre de nuestras verduras, nuestras tradiciones y del cariño que sientes por tu tierra, convirtiéndote en una magnífica embajadora de Calahorra". Además, le ha propuesto inaugurar la próxima edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura en 2027 y le ha trasladado todo el apoyo para el resto del concurso, así como le ha animado a emprender algún proyecto hostelero en la ciudad.