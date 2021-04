ARIAUTO advierte de que el éxito del coche eléctrico dependerá de la accesibilidad de los puntos de recarga

Aplaude los 2,6 millones del Plan Moves de ayudas a la compra de coches eléctricos y pide al Gobierno riojano que lo complemente

El presidente de la Asociación Riojana de Automoción (ARIAUTO), Eduardo de Luis, ha advertido hoy de que el "éxito" del coche eléctrico dependerá de la accesibilidad y agilidad de los puntos de recarga porque comprártelo "y no tener puntos de recarga es un problema".

De Luis ha ofrecido una rueda de prensa junto al secretario general de la asociación, Miguel Ángel Librada, en la que ha aplaudido los 2,6 millones de euros que llegarán a La Rioja dentro Plan Moves III; un plan de ayudas estatales que tiene como objetivo fomentar y la facilitar la incursión del coche eléctrico en España.

Para toda España hay previstos cuatrocientos millones de euros (ampliables hasta ochocientos). Se divide en ayudas para la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables; y para la instalación y desarrollo de puntos de recarga en todo el territorio nacional.

La compra de un coche cien por cien eléctrico gozará de hasta 7.000 euros de bonificación, mientras que un híbrido enchufable hará lo propio con hasta 5.000 euros.

De Luis ha valorado el plan, pero lo ha creído insuficiente porque "falta cultura verde" y "habrá una transición". Así, ha señalado que este segmento representa apenas el dos por ciento del total de las ventas en la comunidad y el aumento será progresivo.

De este modo, ha creído necesario complementar estas ayudas con otras destinadas al resto de parque automovilístico, con el objetivo de reducir la edad actual, en trece años y superior a otros países, para tener "coches seguros".

Además, Librada ha pedido que este plan se "acompañe con ayudas regionales, porque, aunque sea el futuro de la automoción, habrá una transición". "El cambio no va a ser exponencial, el mercado no está maduro", ha añadido el presidente de la entidad.

Y al Gobierno riojano también le ha pedido que "delimite dónde hay puntos de recarga" porque al consumidor le surge la duda de "dónde cargar y si va a tener sitio". También, explicar "cómo se debe realizar una carga". En definitiva, han pedido a la Administración que haga "la mayor fuerza" posible.

La asociación no tiene, en este momento, datos de puntos de recarga y electrolineras, pero saben que no son frecuentes, lo cual, para este entidad, es contradictorio con el hecho de dar ayudas para potenciar su compra.

"Comprarte un coche eléctrico y no tener puntos de recarga es un problema", ha dicho al tiempo que ha insistido en la necesidad de que, además, éstos sean "ágiles". "De esto va a depender que tenga éxito o no", ha aseverado.

"Estamos contentos porque todo lo que sea animar el mercado es positivo", ha dicho el presidente, "aunque la realidad va a ser mas lenta de lo que queremos, porque nos falta una cultura verde".

El responsable de Ariauto ha señalado el impacto que la pandemia y las restricciones de movilidad han tenido en un sector "estratégico" para La Rioja.

De acuerdo con los datos aportados, frente a las 1.224 unidades matriculadas en el primer trimestre del 2019, en el mismo periodo del 2020 se limitaron a 834 y de enero a marzo de este ejercicio han sido 604.

"Necesitamos un plan renove y que se incentiven otras manera de propulsión que también tienen derecho a poder entrar en un programa de ayudas", ha afirmado.

En este sentido, el secretario de la entidad ha visto que hay una "moda excesiva de ir contra el automóvil", y "seguramente será bueno para el planeta, pero no se pueden hacer las cosas con una rapidez que no puede asimilar el ser humano y la economía, porque la economía es tan fundamental como la salud, tener en cuenta cuales son los sectores estratégicos y no querer destruirlos".