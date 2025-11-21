ARIC incide en "la industrialización, la formación y competitividad para responder a las necesidades de la Construcción"

LOGROÑO, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Riojana para la Innovación Constructiva (ARIC) ha celebrado su Asamblea General anual en un momento del sector de la construcción en La Rioja y en España marcado por la presión sobre los costes y la necesidad urgente de innovación, industrialización y talento cualificado. Ante esta situación, las 'recetas' que apunta la ARIC son el impulso de la industrialización, la formación y la competitividad.

Durante la sesión se ha presentado el balance de actividad del último ejercicio y se ha abordado el contexto económico y productivo actual, caracterizado por la ralentización del ritmo de crecimiento de la construcción tras varios años de expansión. En el ámbito nacional, el sector cerró 2025 con una ligera caída en los ritmos de crecimiento y previsiones moderadas para 2026, condicionadas por la incertidumbre macroeconómica, la falta de mano de obra cualificada y el incremento de los costes energéticos y de materiales.

En La Rioja, pese a mantener un peso estratégico en la economía regional, el sector se enfrenta a retos estructurales como la escasez de profesionales técnicos, la necesidad de acelerar la adopción de metodologías digitales y la urgencia de incorporar modelos industrializados que permitan mejorar la productividad.

Durante el encuentro se han presentado las líneas estratégicas para responder a los grandes desafíos del sector, entre las que destacan:

Industrialización de la construcción como vía para mejorar eficiencia, calidad y sostenibilidad, y avanzar hacia un modelo de fabricación más escalable.

Formación y captación de talento, especialmente mediante el desarrollo de la FP dual y alianzas con centros educativos ante el déficit de perfiles técnicos.

Digitalización y BIM, elementos clave para transformar proyectos y procesos.

Economía circular y gestión de residuos, incorporando todo el ciclo de vida del edificio.

Internacionalización y cooperación interregional, a través de misiones técnicas con otras comunidades y países.

Oficina de proyectos y acceso a financiación, para impulsar iniciativas innovadoras y participación en convocatorias nacionales y europeas.

El presidente de ARIC, Ismael Martín, ha señalado que "la construcción atraviesa un punto de inflexión: debemos ser capaces de hacer más con menos y construir mejor. La ARIC ha demostrado que la colaboración público-privada es la herramienta más potente para avanzar y hoy reforzamos esa convicción con nuevos objetivos y nuevas alianzas."

Por su parte, la directora general de ARIC, Miren León, ha expresado: "vamos a consolidar servicios esenciales como la oficina de proyectos y los grupos de trabajo, y seguiremos impulsando formación, industrialización y cooperación. Nuestro compromiso es generar impacto real para las empresas y para el sector."

Como acciones destacadas, la directora general de la ARIC ha informado del apoyo "contundente" a la celebración en noviembre de 2026, en Logroño de la 18ª Conferencia Passivhaus, "se trata del encuentro nacional de referencia en edificación de consumo casi nulo. Será la primera vez que se organice en La Rioja y constituye un hito histórico para posicionar a la región como referente en sostenibilidad y eficiencia energética".

Y, en segundo lugar, la celebración de la acción divulgativa del "Cubo de Hielo", una iniciativa itinerante en centros educativos y espacios públicos destinada a sensibilizar sobre la importancia del aislamiento y el ahorro energético; a través de un experimento real y visual que permitirá mostrar cómo la construcción eficiente reduce consumo, emisiones y dependencia energética.