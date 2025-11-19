La arnedana Rita Beltrán se convierte en la única candidata para liderar el Partido Riojano

Asumirá la Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala del Partido Riojano (PR+) en el Ayuntamiento de Arnedo, Rita Beltrán, se ha convertido, de facto, en la próxima presidenta de la formación riojanista, tras la renuncia de su oponente.

La Comisión Permanente del Partido Riojano aprobó anoche la presentación de las únicas dos candidaturas presentadas para dirigir el PR+ en los próximos años. Según recoge el acta de la reunión, se dio el visto bueno a las solicitudes presentadas por Rita Beltrán Muro, con un 65 por ciento de avales, y la de Fausto Cambero Hervías, con un 10 por ciento, ya que ambas cumplían los requisitos necesarios.

Sin embargo, esta misma mañana Cambero y algunas personas que le acompañaban en la candidatura han presentado su baja de afiliación, lo que implica también renunciar a presentarse a la Presidencia.

Esto supone que, a día de hoy, miércoles 19 de noviembre de 2025, solamente Rita Beltrán opta a liderar el PR+ en el XVII Congreso del Partido Riojano que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre en Logroño.

XVII CONGRESO DEL PARTIDO RIOJANO

La convocatoria del cónclave riojanista llega cuatro años después del anterior, en el que el edil logroñés Rubén Antoñanzas fue reelegido presidente, cargo que asumió en 2016 tras ser designado por la militancia en un congreso extraordinario, relevando a Fernando Gómez. Tras lograr consolidar la estructura del Partido Riojano, Antoñanzas renunció al liderazgo de la formación el pasado verano.

En una carta dirigida hoy a la afiliación, la presidenta en funciones del PR+, Montserrat Bañares ha subrayado que "el Partido Riojano siempre se ha caracterizado por los valores de la democracia y la pluralidad de opiniones, con la defensa de La Rioja y el riojanismo como eje central".

Además, ha insistido en que se sigue trabajando en la organización el próximo domingo 14 de diciembre de 2025, del XVII Congreso del Partido Riojano, que servirá para "abordar las necesidades y mejoras de nuestro territorio y sentar las bases de nuestras próximas campañas electorales".

SOBRE RITA BELTRÁN

Rita Beltrán Muro (Arnedo, 1970) ha desarrollado su experiencia vital en Arnedo, donde reside, y en Calahorra, donde en los últimos años ha desempeñado su ocupación profesional como administrativa.

Es diplomada en ciencias empresariales por la Universidad de La Rioja y cuenta con una amplia y dilatada trayectoria política, como concejala del Ayuntamiento de Arnedo y en los últimos años también como vicepresidenta primera en la Ejecutiva del Partido Riojano, hasta que hace unos meses renunció con el objetivo de optar al liderato de la formación.

Entre 2003 y 2007 formó parte del equipo de Gobierno municipal popular de Arnedo como concejala de Cultura y Turismo. Desde 2017 representa al Partido Riojano como concejala del Ayuntamiento de la localidad arnedana y en este mandato apoya al equipo de Gobierno liderado por la socialista Rosa Herce.