Arnedo acoge el Día del Voluntariado de Cruz Roja en La Rioja con un homenaje a la memoria de Carlos Cordón Bayo

Homenaje a la memoria de Carlos Cordón en el Día del Voluntariado de Cruz Roja de La Rioja - CRUZ ROJA LA RIOJA

LOGROÑO, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja en La Rioja ha celebrado hoy en Arnedo el Acto de Conmemoración del Día del Voluntariado, un encuentro dedicado a agradecer y visibilizar el compromiso de las personas voluntarias que sostienen la labor humanitaria de la organización en toda la Comunidad Autónoma. El evento ha tenido lugar en la Casa de la Cultura, antiguo emplazamiento de la Asamblea Local de Cruz Roja y, simbólicamente, la "estación del tren de la solidaridad". Durante el mismo se ha rendido homenaje a la memoria de Carlos Cordón Bayo.

La jornada se ha iniciado previamente con visitas guiadas a las cuevas de Arnedo, una actividad que ha permitido a los asistentes conocer parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad antes del acto oficial. Esta experiencia ha servido como antesala perfecta para un día dedicado a la solidaridad, la convivencia y el reconocimiento al voluntariado.

El acto ha sido conducido por Javier Martínez-Losa, quien ha dado la bienvenida resaltando la riqueza histórica y humana de Arnedo y el valor del voluntariado como motor de cambio social. Tras su intervención, han tomado la palabra Vicenta del Pozo, delegada Especial de Cruz Roja en Arnedo, y Mª Eugenia González, presidenta Autonómica de Cruz Roja en La Rioja. Vicenta del Pozo ha puesto en valor la importancia de acoger en Arnedo este acto de reconocimiento: "Para nosotros es un orgullo que este homenaje al voluntariado se realice aquí. Es fundamental dar rostro y calor a quienes, día tras día, dan lo mejor de sí para ayudar a los demás".

Por su parte, González ha subrayado la profundidad del agradecimiento como gesto humano y como principio fundamental de la Institución: "Cuando agradecemos, reconocemos la belleza de un comportamiento. Y no hay nada más hermoso que darlo todo por los demás sin esperar nada a cambio". La presidenta ha recordado que la solidaridad "va más allá de una palabra" y que este acto sirve para compartir con quienes están, honrar a quienes ya no están y pensar en quienes llegarán en el futuro.

Durante la ceremonia se han entregado los tradicionales 'Gorditos', distinciones que reconocen la dedicación y la trayectoria de las personas voluntarias en la organización. Los reconocidos este año han sido: Emilia Marquina; Fernando Martínez-Losa; Ramoni Oyarbide; Alejandro Vallejo; José Antonio González Mazo; Jony Vigaray; y Silvia Serrano de la Cuesta.

Asimismo, Cruz Roja en La Rioja ha rendido un reconocimiento especial a Cáritas Arnedo, que celebra su 60 aniversario, destacando su colaboración constante y su labor en la atención a las personas más vulnerables. El Premio Miguel Ángel Aquesolo, que distingue el compromiso excepcional y la aportación destacada al voluntariado, ha sido otorgado en esta edición a Diego Lorente Carreño.

HOMENAJE A CARLOS CORDÓN BAYO

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido el homenaje póstumo a Carlos Cordón Bayo, voluntario muy querido y figura clave en la Asamblea de Arnedo, fallecido este año. Su familia ha recibido en su nombre la Medalla de Plata de Cruz Roja Española, impuesta por la Presidenta Autonómica

González ha recordado su legado con palabras de profundo reconocimiento: "Esta Medalla representa el cariño y el amor de toda nuestra Institución. El impacto que Carlos ha dejado sigue vivo en su familia, en sus compañeros y en toda Cruz Roja".

La alcaldesa de Arnedo, Rosa Herce, ha tenido unas cálidas palabras de recuerdo para Carlos Cordón Bayo, subrayando el cariño que la ciudad le profesaba y el legado que deja en la Asamblea Local. En su intervención, ha centrado su mensaje en la humanidad como esencia del voluntariado, destacando que "ayudar al otro, sin importar quién sea, es el valor que sostiene a Cruz Roja y a quienes la hacen posible". La jornada ha finalizado con un reconocimiento colectivo al voluntariado, verdadero motor de Cruz Roja en La Rioja.

Tras el acto, los asistentes han participado en un encuentro informal que ha servido para reforzar vínculos y celebrar el espíritu solidario de la jornada.