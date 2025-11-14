Arnedo celebrará el 50º aniversario del 'Zapato de Oro' con renombrados perfiles del mundo taurino - AYUNTAMIENTO DE ARNEDO

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa, Rosa Herce, y el concejal y presidente del Consejo Sectorial Taurino, José María Ezquerro, han presentado este miércoles, 12 de noviembre, la gala conmemorativa del 50º aniversario del Zapato de Oro, que se celebrará en nuestra ciudad.

En la rueda de prensa también ha participado el torero Diego Urdiales, quien ha colaborado activamente en la configuración del cartel de esta celebración, junto al empresario Ignacio Ríos.

Se trata de un encuentro taurino en el que distintas personalidades del mundo del toro se darán cita para hablar sobre la feria y la evolución de la tauromaquia. En el acto participarán cuatro ganadores del Zapato de Oro, desde el más reciente, Emiliano Osornio (2025), hasta figuras consagradas como Diego Urdiales (1998), Javier Conde (1994) y Enrique Ponce (1988).

El ámbito ganadero estará representado por Víctor Guijarro, ganadero de El Montecillo, ganadería triunfadora de la última edición del Zapato, y Adolfo Martín, que obtuvo el premio a la mejor ganadería en los años 1999 y 2022.

El encuentro estará moderado por el periodista taurino Federico Arnás, presentador y director del programa Tendido Cero durante casi 20 años, y conducido por la arnedana Elena Bermejo, secretaria del Club Taurino Arnedano durante más de una década.

La alcaldesa, Rosa Herce, ha querido agradecer a todos los participantes en este encuentro su predisposición y colaboración, y ha animado a los aficionados taurinos a asistir a esta cita de máximo interés, que -junto con la entrega del Zapato de Oro 2025, al día siguiente- constituirá un fin de semana en el que la tauromaquia será la gran protagonista.

El acto se celebrará el viernes 21 de noviembre de 2025, en el Teatro Cervantes a las 20,00 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, y contará con la actuación de la Agrupación Musical Santa Cecilia, uno de los exponentes culturales más ligados a la feria del Zapato desde sus orígenes.