Arnedo (VOX) denuncia "la estrategia de difamación del PSOE" y exige la rectificación "inmediata" de Legarra

LOGROÑO 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal de VOX en el Ayuntamiento de Calahorra Maite Arnedo ha emitido un comunicado para "desmentir" y "exigir una rectificación inmediata" de las acusaciones formuladas por Miguel González Legarra durante la sesión de la Comisión de Estudio de la Fundación del Envase y el Embalaje el pasado 20 de marzo.

En dicha sesión, como se señala en el comunicado, "el señor Legarra insinuó que la concejal tenía intereses privados en la gestión de la fundación".

Arnedo ha denunciado que "las afirmaciones del Sr. Legarra, en las que pone en duda su profesionalidad y la honorabilidad, son absolutamente falsas y carentes de fundamento". Ha señalado que "es inadmisible que se recurra a la difamación y a los ataques personales en un intento de desacreditar su labor política y desviar la atención de los auténticos problemas que afectan a Calahorra, con un intento de ocultar los tejemanejes del PSOE de Andreu".

La concejal ha recordado que "su único compromiso es con los calagurritanos y con la defensa de los intereses de la ciudad, una labor que desempeña con independencia, rigor y transparencia, sin necesidad de asesores ni discursos prefabricados". "Es preocupante que en lugar de dar explicaciones sobre la gestión del PSOE en la Fundación del Envase y el Embalaje, Legarra recurra a la mentira y a la desinformación para intentar manchar el nombre de quienes trabajan por Calahorra", ha declarado.

Desde la formación lamentan que "la difamación se use como estrategia para eludir responsabilidades sobre las irregularidades detectadas en la gestión de la Fundación del Envase y el Embalaje por parte del PSOE de Concha Andreu".

En este sentido, han recordado que "el Consejo Consultivo de La Rioja declaró nula la compraventa del suelo del Recuenco, confirmando que esta operación promovida por el anterior gobierno socialista no se ajustó a derecho" y añaden que "aunque en la actualidad, vemos múltiples ejemplos, como la trama de las mascarillas o la factura del Hospital San Pedro con la estancia de Brahim Gali".

Asimismo, ha destacado que "el Consejo Consultivo de La Rioja emitió un informe en el que se reconocía que la subvención concedida a Transportes Royo S.L. fue, en realidad, una subvención encubierta, destinada a beneficiar a una empresa privada que trasladó su domicilio social de Navarra a La Rioja tras recibir la inyección económica".

Maite Arnedo ha insistido en que "estos hechos están recogidos en documentos oficiales y que el Sr. Legarra no puede ocultarlos con ataques personales". Ha criticado que "el PSOE utilizara la Fundación del Envase y el Embalaje como una herramienta para desviar fondos que debían destinarse a Calahorra, favoreciendo a una empresa en lugar de invertir en el desarrollo de la ciudad". "Es la tarjeta de crédito del PSOE" afea Maite Arnedo.

"Resulta especialmente grave que el señor Legarra, en lugar de dar explicaciones sobre estas irregularidades, trate de desacreditar a una concejal electa con bulos y mentiras", ha afirmado Arnedo. "Decir que no puedo hablar de la Ciudad del Envase y el Embalaje es tan absurdo como decir que una mujer no puede hablar de igualdad por ser mujer. Es un intento burdo de silenciar a quienes defendemos la verdad", ha dicho.

Por todo ello, Arnedo ha exigido "una rectificación inmediata y una disculpa pública por parte del señor Legarra, tanto hacia su persona como hacia su familia, a quienes considera injustamente señalados en un intento de desprestigio que no tiene cabida en una política responsable y honesta".

Maite Arnedo ha advertido que, "en caso de que el señor Legarra no rectifique sus declaraciones de manera inmediata y pública, los servicios jurídicos ya están trabajando en una respuesta. La concejal ha dejado claro que no permitirá que se utilicen acusaciones falsas para intentar desacreditar su labor ni la de su familia". "En política no todo vale, y quienes difaman deben asumir las consecuencias de sus palabras", ha señalado, reafirmando su compromiso con la transparencia y la defensa de los intereses de Calahorra.

Arnedo ha subrayado que "continuará trabajando para defender los intereses de Calahorra, denunciando cualquier intento de desviar fondos públicos y exigiendo transparencia en la gestión pública". Ha insistido en que "la política debe basarse en el debate serio y en la defensa del interés general, y ha advertido de que no tolerará más ataques personales ni intentos de desacreditar su trabajo".

Las palabras del señor Legarra vienen "porque Maite Arnedo denunció que los fondos destinados a la Fundación Ciudad del Envase y el Embalaje no se han empleado en la construcción del edificio ni en el desarrollo de sus actividades, sino que han servido para financiar las obras de una empresa privada".

Tanto la auditora KPMG como el Consejo Consultivo de La Rioja, presidido por un expresidente socialista, han reconocido esta irregularidad. El Gobierno de Andreu, en su Consejo de Gobierno del 23 de marzo de 2022, declaró el proyecto de Transportes Royo como "de interés estratégico", agilizando trámites y facilitando el acceso a subvenciones".

"A partir de ahí, la Fundación suscribió un acuerdo con Royo para subrogarle la ejecución de las obras en sus propios terrenos, incluyendo la construcción de una terminal intermodal, con una cláusula que establecía que, tras 33 años, la edificación pasaría a ser propiedad de Royo, el dueño del suelo. Además, la Fundación elevó la financiación pública de su actividad de los 3 millones iniciales a 3,65 millones de euros en 2022", ha señalado.

La documentación "evidencia que las facturas emitidas por Transportes Royo muestran una secuencia administrativa irregular, incluyendo la certificación de una obra de 1,5 millones de euros antes incluso de la aprobación de la licencia de obras, lo que refuerza la hipótesis de que estos fondos han sido utilizados con fines ajenos a los objetivos de la Fundación".

Arnedo ha subrayado que "esta gestión supone una grave desviación de recursos públicos que deberán estar relatado en el informe de conclusiones finales de esa comisión de estudio parlamentaria de la fundación del envase y el embalaje, que Legarra no puede ocultar". "Los calagurritanos merecen saber la verdad, y por mucho que algunos intenten ocultarla con difamaciones, los hechos están ahí y los informes oficiales hablan por sí solos", ha concluido.