Arraiz asegura que aunque se elimine un tren a Madrid en fin de semana "las plazas son prácticamente las mismas"

Valora positivamente el nuevo servicio por Miranda que, entre semana, "duplica la oferta actual", ofrece 12 servicios y 4.000 nuevas plazas

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno de La Rioja, Beatriz Arraiz, ha asegurado que aunque se elimine un tren de Logroño a Madrid el fin de semana (pasa de cuatro servicios a tres, tanto el sábado como el domingo), el número de plazas disponibles "son prácticamente las mismas que se ofrecían antes". Esta reestructuración se ha realizado para evitar "duplicidades y coincidencias de horarios", ha asegurado.

A pesar de esta reorganización, Beatriz Arraiz ha valorado de forma muy positiva la puesta en marcha del nuevo servicio ferroviario entre Logroño y Madrid a través de Miranda de Ebro que comenzará a funcionar el próximo 11 de abril.

"La Rioja gana. El número de plazas para ir a Madrid en tren de lunes a viernes se duplica y el fin de semana prácticamente se mantienen las mismas encajando, eso sí, los horarios para evitar duplicidades. Esto es una buena noticia para nuestra ccaa", ha dicho.

12 NUEVAS CIRCULACIONES Y 4.000 NUEVAS PLAZAS, DE LUNES A VIERNES

Tras la reorganización de los servicios ferroviarios que permite a La Rioja contar con un nuevo tren destino a Madrid por Miranda, el servicio de Logroño con la capital de España contará con 12 nuevas circulaciones y 4.000 nuevas plazas de lunes a viernes.

Así, ha explicado, de lunes a viernes habrá cuatro trenes diarios (dos por cada sentido) "lo que duplica la oferta actual, ya que solo teníamos dos". En el caso del fin de semana, "habrá tres trenes cada día, uno menos que hasta ahora". Aún así -insiste- "aunque haya un tren menos, las plazas del fin de semana son prácticamente las mismas".

La delegada explica que "de lunes a viernes, los días de mayor demanda de tren, la oferta global nos permite ganar trenes y plazas. Por primera vez en años se mejora la comunicación con Madrid pero también con la zona norte y oeste de España, recuperando también la conexión directa con Valladolid y Burgos y conexión con Segovia".

"Contamos con una conexión con Miranda, un nudo ferroviario muy importante". Por eso la delegada pide tener "una visión amplia, porque esta nueva ruta hacia Madrid nos permite estar conectados y poder acceder a otros destinos".

Se recupera así la conexión con Valladolid "perdida en 2020 por la pandemia" y Burgos, "lugares interesantes para muchos estudiantes".

También es una mejora para la localidad riojana de Haro "que gana puntos con esta nueva conexión. Con estas nuevas frecuencias se da un salto muy importante a la espera de otras mejoras que llegarán con el nuevo material rodante que mejorará los tiempos -también por La Rioja Baja".

Por lo tanto, "después de décadas de parálisis, se nos abren nuevas oportunidades. La valoración es positiva aunque todavía hay que ir mejorando".

VARIANTE DE RINCÓN DE SOTO Y MATERIAL RODANTE

Sobre la circulación ferroviaria para La Rioja Baja, la delegada ha insistido en "la importante inversión que se está ejecutando en la variante de Rincón de Soto, con más de 65 millones de euros. Ayudará a mejorar los tiempos y para el 2026 habrá ya un tramo de casi 10 kilómetros ejecutado, algo que nos permitirá ganar minutos".

Todo porque, como reflexiona la delegada, "es necesario ir haciendo estas obras para mejorar nuestra infraestructura ferroviaria".

"Si no lo hacemos, no podremos conseguir trenes de velocidad alta. De nada sirve tener buenos trenes si no mejoramos las infraestructuras. Con estos tramos ganaremos minutos y después con el material que nos llegue también pero hay que ir poco a poco".

SERVICIO FERROVIARIO EL FIN DE SEMANA

Así queda la oferta ferroviaria para Madrid y Logroño el fin de semana:

SÁBADOS Logroño-Madrid. 07,24 horas. (Por Castejón).

Madrid-Logroño; 08,40 horas y 18,02 horas. (Uno por Castejón y otro por Haro).

DOMINGOS Logroño-Madrid; 07,24 horas y 16,12 horas (Uno por Castejón y otro por Haro).

Madrid-Logroño; 18,02 horas. (Por Castejón).