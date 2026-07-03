Arraiz destaca la "normalidad" del proceso de regularización, con "casi el 100%" de solicitantes en edad laboral

Archivo - Imagen de archivo de las colas al inicio del proceso de regularización de migrantes en España. - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado este viernes la "normalidad, sin nada reseñable, ningún tipo de problema" con la que se ha desarrollado en la comunidad el proceso extraordinario de regularización de migrantes, al que han concurrido un total de 6.448 personas en la región.

Como ha subrayado Arraiz en rueda de prensa, "ha sido un proceso que se ha caracterizado por la normalidad de su desarrollo, más allá de que inicialmente se formaran algunas colas en determinadas administraciones", producto, ha defendido, "de lo esperado en cualquier proceso de este tipo, que tiene cierta complejidad y ante el que la gente también se pone nerviosa.

Así, ha aprovechado para "reconocer" y "agradecer" el "esfuerzo de funcionarios de muchas administraciones"; de la "sociedad civil, que ha visto positivamente este proceso de regularización, como algo necesario y justo"; y de entidades que han colaborado directamente en el desarrollo, como Cáritas, Color, CCOO, Rioja Acoge o Cruz Roja, entre otras.

Para Arraiz, en definitiva, se trata de una regularización que "ha permitido que podamos acoger a muchas personas que ya están aquí con todos los derechos y todas las obligaciones", lo que, ha asegurado, "va a hacer más grande si cabe a este país, contribuyendo a una economía que, de hecho, ya está creciendo".

LOS DATOS.

En cuanto a los datos del proceso, la delegada ha recordado que, en toda España, "han sido un total de 1.174.978 solicitudes registradas, en La Rioja 6.448", con 1.976 citas asignadas presenciales, destacando también que abogados han registrado el mayor porcentaje de solicitudes, un 60%.

Especialmente, ha hecho referencia a que "prácticamente el 100% de las solicitudes presentadas se trata de personas en edad de trabajar, es decir, menores de 64 años, ya que apenas un 2% están por encima de esa edad".

De hecho, Arraiz ha detallado que "la franja en la que más solicitudes se han registrado ha sido la de entre 25 y 34 años, el 28,2%; seguida por los de entre 35 a 44 años, un 22%; y los de entre 16 a 24 años, un 16%".

"Es decir, el número fuerte de las solicitudes presentadas están en edad laboral. Van a aportar y se van a incorporar a sectores estratégicos y esenciales de nuestra comunidad autónoma a trabajar. Son mayoritarios de gestión, personas jóvenes en edad laboral y además estaban prácticamente todos ellos ya aquí trabajando", ha dicho.

Por género, un 53,5% solicitudes han sido de hombres y un 46,5% han sido de mujeres. Y, respecto a nacionalidades, el mayor porcentaje de solicitudes registradas corresponde a ciudadanos colombianos, con un 41,3% de las solicitudes presentadas".

Le siguen ya a distancia Marruecos, con un 17% y Venezuela, con un 11%, con otros países, como Perú, Pakistán, Honduras, Argelia, Georgia, Nicaragua o Brasil en proporciones ya por debajo del 4 por ciento, y casi un 12% restante con otras procedencias en conjunto.

"Teniendo en cuenta estos datos, se pone más de manifiesto que nunca que era necesario este proceso de regularización, que era muy esperado y que hará que nuestra economía crezca como lleva haciendo en los últimos años y que aportarán sin duda riqueza como han venido aportando riqueza estos otros años", ha resumido la delegada.

No ha podido Arraiz determinar cuántas resoluciones se han dado ya para estas peticiones en La Rioja, porque "está todo todavía en tramitación", que se seguirá desarrollando a través principalmente de las oficinas de Correos. Ha apuntado que el dato nacional se encuentra algo por encima del 50 por ciento y que hay tres meses de plazo para cerrar el proceso desde la admisión a trámite de la solicitud.

"UNA COARTADA".

Preguntada la delegada por las declaraciones ayer de la directora general del Empleo del Gobierno de La Rioja, Cristina Salinas, en las que vinculó precisamente al proceso de regularización el incremento del paro en la comunidad en el mes de junio, Arraiz se ha mostrado "sorprendida" y las ha calificado de "preocupantes" e "irresponsables".

"Me parece una auténtica barbaridad que desde una administración se diga lo que desde el Gobierno de La Rioja se ha afirmado, no sé si porque se unen a esa línea dura, muy vinculada también a la elaboración de bulos respecto a determinados temas, con el PP. No sé si responde esto, pero en todo caso es preocupante", ha incidido, aprovechando para recordar también que "esta regularización no da derecho a votar".

Y ha querido desmentir estas palabras "con los datos: la regularización extraordinaria ha coincidido en toda España con un récord de afiliación a la Seguridad Social, hemos llegado a récords, muy por encima de los 22 millones de afiliados", por lo que ha considerado que "no destruye empleo, sino que aflora trabajadores y está sumando afiliaciones".

De este modo, y a cifras de desempleo "que están bajando en España en junio y en términos interanuales", ha contrapuesto que "en La Roja, en el mes de junio, han subido 47 personas en paro en junio y 216 interanuales, precisamente cuando en el resto del país baja el paro, en La Rioja crece".

Por eso, para la delegada, "lo que no puede el Gobierno de La Rioja es buscar en la regularización una coartada a los datos, que en principio no son muy positivos si los comparan con el resto de España".

Datos, ha añadido, que "lo que ponen de manifiesto es que igual el fallo no está en quien regulariza migrantes y les da derechos y obligaciones, sino quien está obligado a gobernar y que tiene la competencia para generar un ecosistema económico para que en la comunidad se genere riqueza y empleo", por lo que ha llamado al Ejecutivo riojano "a ponerse a trabajar para ello".