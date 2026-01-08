Arraiz: "En los últimos años del Gobierno de Pedro Sánchez se está demostrando que se puede crecer y redistribuir"

Archivo - La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha destacado el incremento en efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha considerado hoy que "en los últimos años del Gobierno de Pedro Sánchez, pese a que esto no guste en exceso a la derecha y a la ultraderecha, se está demostrando que se puede crecer económicamente y redistribuir".

Arraiz ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha destacado que "el Gobierno de España refuerza los servicios públicos en La Rioja con especial atención a nuestros mayores, a los trabajadores y trabajadoras, a las clases medias y a los riojanos y riojanas más desfavorecidos".

Entre los datos ofrecidos hoy, Arraiz ha destacado el dato de 141.925 ocupados en La Rioja, 13.430 más que en diciembre de 2018. "De vez en cuando me viene a la cabeza cuando Pedro Sanz", expresidente riojano, "hablaba de que bajar del nueve por ciento de paro era un mito y, ahora, estamos hablando de una tasa de 7,7", ha dicho.

Más importante le ha parecido el dato de afiliación, "de 141.925 ocupados en La Rioja, 13.430 más que en diciembre de 2018", ha subrayado.

Los datos económicos, ha señalado, "sitúan a España como una de las economías más punteras de Europa lo que ha permitido, entre otras cosas, que nuestra comunidad autónoma se beneficie de ello también".

"Y es que", ha dicho, "la realidad es tozuda, los datos no dejan lugar a dudas y en siete años de gobierno de Pedro Sánchez La Rioja va a recibir un 41,5 por ciento más de recursos para financiar los servicios públicos que en los siete años de Mariano Rajoy".

Esto supone 2.467 millones de euros más; una cifra a la que ha sumado la condonación de la deuda del Estado, que alcanza los 448 millones de euros, "lo que va a suponer reducir la deuda de la Comunidad Autónoma de La Rioja un 28 por ciento respecto al año 2023".

En este año 2026, ha indicado, "entre las entregas a cuenta y la liquidación del año 2024, la Comunidad Autónoma de La Rioja recibirá la cifra récord de 1.463 millones de euros".

Una cifra que alcanza "un 4,2 por ciento más que en el año 2025" y que ha sumado a la senda de déficit propuesta por el Gobierno para 2026-2028, que permitirá, ha afirmado, un margen fiscal de 39 millones de euros.

SEGURIDAD CIUDADANA

La delegada del Gobierno se ha detenido en los datos en materia de seguridad ciudadana para señalar que el número de efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil ha aumentado un 13,3 por ciento respecto al año 2018. Eso supone contar con 165 nuevos Guardias Civiles y 30 nuevos Policías Nacionales.

"Para el Gobierno de España la seguridad es importante porque garantiza el ejercicio de otros derechos por parte de los ciudadanos", ha dicho sin olvidar el nuevo cuartel de Villamediana, "muy demandado" y que está en ejecución con una inversión de doce millones de euros.

Por otro lado, la delegada del Gobierno ha destacado la mejora de las infraestructuras y conexiones, con los 65 millones destinados a la puesta en marcha de los 9,3 kilómetros de la variante de Rincón de Soto "después de que durante el mandato de Mariano Rajoy en la Moncloa y Pedro Sanz en Vara de Rey se dejara caducar la declaración de impacto ambiental de este tramo".

ESCUDO SOCIAL

Arraiz también ha destacado "los importantes esfuerzos económicos realizados por el Gobierno de España en política de protección del desempleo" con una inversión de 115,5 millones de euros, y en "políticas activas de empleo", invirtiendo un total de 14,5 millones de euros.

Otro de los aspectos que ha citado es que la pensión media de jubilación en La Rioja ha subido 408 euros así como "el firme compromiso del Gobierno de España con los más desfavorecidos".

Así, ha indicado, el escudo social en La Rioja ha permitido que finalizado el mes de noviembre se contabilicen 16.421 perceptores del Ingreso Mínimo Vital, alcanzando los 22.545 beneficiarios desde el año 2020.

"Otro dato que contribuye a reforzar este escudo social es que 13.903 riojanos y riojanas se han visto beneficiadas por el bono social eléctrico en nuestra comunidad", ha añadido.

Ha sumado como otro ejemplo en esta línea la subida por parte del gobierno de España a 1.184 euros el Salario Mínimo Interprofesional que cobran en torno a 11.900 trabajadores en La Rioja.