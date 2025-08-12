Arrancan las obras de construcción de 11 viviendas de alquiler asequible en Haro

LOGROÑO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de La Rioja, a través del Instituto de la Vivienda de La Rioja (IRVI), ha movilizado 1,7 millones de euros en el proyecto de construcción de un bloque de once viviendas públicas en Haro, cuyas obras han comenzado.

Esta actuación, tal y como ha indicado el Gobierno riojano en nota de prensa, tiene el objetivo de favorecer el acceso de los jarreros a un alquiler asequible, poniendo especial atención en los jóvenes, que contarán con un cupo específico de reserva durante el proceso de adjudicación de las viviendas.

El 69,24 por ciento de esta inversión correrá por cuenta de la Administración autonómica, mientras que el 30,76 por ciento restante será financiado con cargo a los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación.

La parcela en la que ya se está trabajando, de 416 metros cuadrados de superficie, se encuentra ubicada en la calle Santiago, 2-6, en el casco histórico de la localidad, tras haber sido cedida por el Ayuntamiento de Haro al IRVI, promotor de la obra.

Las viviendas, cuya superficie útil media será de 67,36 metros cuadrados, deberán destinarse a residencia habitual y permanente de los adjudicatarios, cuyos ingresos no podrán superar la cantidad de tres veces el IPREM.

ENÉRGICAMENTE EFICIENTES

Las obras, que está ejecutando OCISA, se han proyectado en base a criterios de sostenibilidad en la elección de materiales y productos, así como en el uso de buenas prácticas durante la obra.

En este sentido, las viviendas serán energéticamente eficientes para reducir la factura energética de los inquilinos, así como las emisiones de CO2 al medio ambiente.

Este proyecto forma parte de las 126 viviendas de alquiler asequible que el Gobierno de La Rioja ha impulsado en esta legislatura. Todos los proyectos, ubicados además en Logroño, Alfaro, Calahorra y Torrecilla en Cameros, comprenden una inversión superior a 18 millones de euros.

De esta cuantía, el Ejecutivo riojano aporta más de 12 millones de euros, mientras que sufragará el resto apoyándose en los fondos europeos Next Generation.

Por otro lado, La Rioja ha destinado hasta ahora más de quince millones de euros en ayudas a la adquisición de vivienda en municipios de hasta 5.000 habitantes, dentro del Plan Revive, que ha superado las 700 solicitudes en más de 100 localidades.

Asimismo, ha resaltado, "esta legislatura se ha reactivado la vivienda protegida, tras 10 años en la que este mercado no ha tenido actividad".

Así, ha dicho, "gracias a la actualización del precio por parte del Gobierno regional, el IRVI ya ha promovido tres proyectos de VPO en Badarán, El Villar de Arnedo y El Rasillo, y se ha despertado el interés de las empresas por construir setenta viviendas protegidas en Logroño".