ARRECAL agradece al Gobierno de La Rioja que hayan incluido sus aportaciones en el nuevo Reglamento de Caza

Ignacio Sáenz de Urturi, director general de Medio Natural y Paisaje; Noemí Manzanos, consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Medio Ambiente, y Óscar Barcenilla, delegado de ARRECAL en La Rioja, durante una reunión mantenida en el pasado - ARRECAL

LOGROÑO, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Rehalas Regionales Españolas 'Caza y Libertad' (ARRECAL) ha valorado positivamente la aprobación del nuevo Reglamento de Caza y Gestión Cinegética de La Rioja, al considerar que el texto incorpora diversas aportaciones planteadas por el colectivo rehalero durante su tramitación.

La norma, aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno, desarrolla la Ley de Caza vigente desde 2022 y sustituye a un reglamento con más de dos décadas de antigüedad.

El delegado de ARRECAL en La Rioja, Óscar Barcenilla, ha agradecido "la predisposición y voluntad de diálogo" de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, y en especial de la consejera Noemí Manzanos, así como del director general de Medio Natural y Paisaje, Ignacio Sáenz de Urturi, y del jefe de servicio de Defensa de la Naturaleza, Caza y Pesca, Pedro Pablo Matute.

Barcenilla ha subrayado que ARRECAL ha sido "la única entidad representativa del sector rehalero que ha colaborado de forma activa con la Administración autonómica en la elaboración de la nueva normativa cinegética, defendiendo los intereses de sus cientos de asociados en la región y del conjunto del sector".

La propia Manzanos también ha agradecido a ARRECAL su apoyo durante estos años, desde los primeros pasos que se dieron con la nueva Ley de Caza, vigente desde 2022, hasta la aprobación hoy de su desarrollo reglamentario. Además del delegado en La Rioja, también han sido importantes las figuras de Felipe Vegue, presidente de ARRECAL, y los técnicos Nicolás Urbani y Santiago Ballesteros en el asesoramiento veterinario y jurídico, respectivamente.

MEDIDAS INCORPORADAS

Entre las principales medidas incorporadas a petición de ARRECAL destaca el aumento del número de perros de rehala en las jornadas de caza. Si bien la asociación ya logró que en la Ley de Caza de 2022 se reconociese la figura jurídica de la rehala, con este reglamento ha conseguido que su dimensión sea mucho mayor.

De esta forma, en las batidas de reservas y en los cotos sociales se podrá cazar con hasta tres rehalas, es decir, 60 perros, duplicando el número actual permitido. Además, en el resto de los cotos se podrá cazar con una rehala por cada 50 hectáreas o fracción.

Asimismo, el texto contempla otra de las demandas del colectivo: la posibilidad de que los cazadores cuenten con acompañantes durante las cacerías colectivas de caza mayor, sin necesidad de que tengan licencia de caza y sin que computen dentro del número máximo de participantes exigido por la norma. Esta medida, según ha señalado Manzanos, tiene como objetivo "fomentar la actividad cinegética entre los jóvenes y entre personas que no practican la caza".

El nuevo reglamento, cuya entrada en vigor está prevista para los próximos días, también introduce medidas orientadas a la simplificación administrativa y a una mayor adecuación de la normativa a la realidad cinegética. "Confiamos en que los rehaleros valoren el resultado de este trabajo y en poder seguir contando con el apoyo de las administraciones públicas para avanzar siempre en favor de la caza y el mundo rural", ha concluido Óscar Barcenilla.