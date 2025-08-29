Arte, vino y paisaje este sábado en Aldeanueva de Ebro, con una jornada gratuita con visitas guiadas o catas maridadas

Jornadas en Aldeanueva de Ebro - JORNADA DESCUBRE EL PATRIMONIO VITIVINÍCOLA

LOGROÑO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Aldeanueva de Ebro (Rioja Oriental) acogerá este próximo sábado, 30 de agosto, la celebración de la jornada "Descubre el Patrimonio Vitivinícola".

Una cita gratuita para descubrir la Ciudad del Vino, las esculturas de Miguel Ángel Sáinz, la iglesia parroquial de San Bartolomé -con posibilidad de visita 360º desde la torre- y disfrutar de una cata maridada en el mirador del viñedo.

Habrá turno de mañana y de tarde, con plazas limitadas.

La jornada forma parte de un proyecto financiado con fondos europeos y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Aldeanueva de Ebro, el Museo del Vino, la parroquia local, la Ruta del Vino Rioja Oriental y bodegas participantes.